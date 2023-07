Edurne abre el álbum de fotos inédito de su boda con David de Gea

Edurne y David de Gea ya son marido y mujer. La pareja se casó el pasado sábado 1 de julio en Menorca ante la atenta mirada de familiares, amigos y prensa para la que, incluso, posaron tras la ceremonia. El fin de semana de celebración comenzó un día antes con la celebración de una preboda con todos sus invitados vestidos de blanco. Entre ellos se pudo ver, por ejemplo, a sus compañeros de 'Got Talent'. Llegó el gran momento y todo salió a la perfección. Un momento imborrable que no deja atrás la cantante. "Aún recordando el mejor fin de semana de mi vida. David de Gea, te quiero para siempre. Next level", escribía junto a fotografías inéditas de la boda y que puedes ver a continuación.

Las canteras de Líthica, lugar donde sellan su amor Edurne y David de Gea

El lugar escogido por Edurne y David de Gea para su boda en España no podía ser más idílico, las canteras de Líthica de Ciutadella en la isla de Menorca. Este espacio se ha reconvertido en un lugar de celebraciones después de la inutilización de la antigua cantera de extracción de piedra de marés que la ocupa. Ya ese mismo día gritaron al mundo lo felices que estaban y con esta publicación lo vuelven a hacer una vez más. Edurne aparece en primer plano con su vestido de boda posando ya con su marido y teniendo el mejor fondo que se podían imaginar.

Pero no todo iba a ser protocolo y ofrecieron a sus 80 invitados experiencias en su celebración que nunca olvidarían. Las mesas donde disfrutaron de un suculento convite se encontraban a la luz de las velas y amenizados por una orquesta. Después, al llegar el momento de diversión, los novios recorrieron el espacio ¡tirándose en una tirolina! Mientras la presentadora bajaba, el confeti aparecía a su alrededor. Una fiesta de la espuma hizo la delicia de todos entre la música y las luces de la zona de baile. Comienzan ahora una doble aventura después de su boda. David de Gea anunció hace tan solo unos días su marcha del Manchester United, equipo inglés del que era portero.