Edmundo Arrocet se enfrenta a Risto Mejide en el Chester

Bigote Arrocet va a ser el invitado sorpresa que Risto Mejide va a tener enfrente en su nuevo inicio de temporada de su programa "Viajando con Chester". El humorista es seguro que tendrá ganas de responder a todos los reproches que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han hecho sobre él en estas últimas semanas. Las Campos siempre le han acusado de aprovecharse de su madre y nunca le perdonarán que hubiera terminado su relación sentimental con ella a través de un mensaje de WhatsApp, algo que él siempre ha desmentido.

Bigote asegura que hizo de cuidador de Teresa Campos

Bigote ha dicho, en más de una ocasión, que la muerte de María Teresa Campos, ocurrida un mes después de su separación, le pilló por sorpresa. En palabras textuales de Bigote: "No podía imaginar que ya estaba tan mal, cuando yo la dejé estaba lúcida, brillante y sana". Siempre ha defendido la dedicación con la que cuidaba de la mítica periodista, dejando en claro que no solo fue su cuidador, sino que también se encargaba de resolver y arreglar cualquier tipo de problema que surgiera en su casa. Es comprensible que no mantenga una buena relación con el resto de la familia Campos, especialmente tras afirmar que en seis años, Terelu visitó su casa, como mucho, unas 10 veces y Carmen Borrego incluso menos que eso.

Es probable que Bigote Arrocet tenga que desmentir nuevamente las acusaciones realizadas por las Campos, en especial de Carmen Borrego, quien asegura que el humorista nunca contribuyó económicamente en la casa de su madre, María Teresa Campos. Ella lo pagaba todo. Estas quejas, como era de esperarse, han sido refutadas por Bigote, quien asegura que ha trabajado toda su vida y ha logrado un gran éxito profesional. Ha manifestado en más de una ocasión: "No tengo ninguna necesidad de chulear a nadie". Él siempre ha creído que María Teresa Campos ha sufrido las malas influencias de su entorno más cercano y jamás le fue desleal con otras mujeres.

Problemas sin resolver con Hacienda

Presumiblemente, Bigote no solo tendrá que responder a las preguntas que Risto le haga sobre su vida personal. Quizá también le pida explicaciones sobre el gran problema que enfrenta con Hacienda. Desde hace casi un año, el humorista arrastra una deuda de casi 127,000 euros y, como aún no ha efectuado el pago, Hacienda va a embargar todos los bienes que posee en España, según ha explicado Marisa Martínez Blázquez en 'TardeAR'. Fue en el año 2014 cuando Hacienda comenzó a investigar sus propiedades y descubrió que ya tenía una deuda acumulada de 700,000 euros. Gracias a su participación en 'Supervivientes 2017', logró reducir la cifra a 100.000 euros. Al parecer, Bigote Arrocet poseía cuatro sociedades de las cuales él era el administrador único.