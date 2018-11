1 No es optimista

El pasado 31 de octubre se cumplió el plazo que el juez le otorgó a Julio Iglesias para que decidiera si se somete o no a las pruebas de ADN, sobre esto, Santos no tiene muchas esperanzas. “Yo creo que no va a contestar, que no se presentará, lógico. Pero bueno, tampoco me preocupa, ya no, porque hay unas pruebas”, nos asegura.