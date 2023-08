Los duros mensajes que está recibiendo Daniel Sancho

La confesión de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, de haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia ha causado una gran conmoción. Mientras que el protagonista de 'El ministerio del tiempo' está de camino al país para ayudar a su hijo, la policía apunta a que se trataría de un "crimen pasional" y se enfrentaría a una pena de muerte. En medio de todo esto, el joven chef está recibiendo una oleada de odio a través de las redes sociales.

Fue el pasado 25 de julio cuando Daniel Sancho Bronchalo utilizó por última vez sus redes sociales. Entonces, el hijo de Rodolfo Sánchez presumía publicando una imagen en la que le veíamos en un barco en Cala Comte (Ibiza), totalmente relajado, posando con una copa en la mano, por la noche. "Legacy (legado)", escribía para acompañar a la instantánea. Ahora, a raíz del macabro suceso, la publicación se ha llenado de comentarios de odio y de insultos hacia el joven. En la gran mayoría de ellos se pide justicia para la víctima a través de un hashtag.

"Tan bonito pero por dentro súper podrido", "Este tipo no pensó que tenía familiares el médico, él mismo... ahora por ambas partes hay familia sufriendo y no entendiendo nada! Es una tristeza tremenda", "¿En qué estabas pensando cuando decidiste acabar con la vida de Edwin?", "Nunca me gustó este chico, notaba algo en él que no me cuadraba, me parecía como muy vividor y el típico chulo playa. Lo siento mucho por Rodolfo", "El Jeffrey Dahmer de España", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. De la misma forma, hay quienes intentan poner un poco de calma entre los mensajes y piden no valorar los hechos puesto que no estaban presentes en Tailandia. "Me sorprende la cantidad de criminólogos, jueces sin carrera que hay aquí", "Creo que os podéis ahorrar vuestros comentarios, ninguno estaba ahí ni está ahí para verlo y para saber qué es verdad y qué no... todos sabemos como es Tailandia", se puede leer.

No es la única publicación que se está llenado de comentarios de odio. Los usuarios de Instagram también han vertido sus opiniones en posts más antiguos, así como en los del propio Rodolfo Sancho. En su última imagen publicada en Instagram, que corresponde a una promoción de su último trabajo, diversos usuarios le piden explicaciones al actor por lo ocurrido en Tailandia. Eso sí, también son muchos los que intentan mediar y hacer entrar en razón: "¿Podéis dejar en paz al padre que no tiene culpa alguna de lo que presuntamente hizo el hijo?".

Daniel Sancho Bronchalo confiesa el crimen perpetrado en Tailandia

Aunque primero negó estar relacionado con la desaparición del cirujano colombiano, Daniel Sancho confesó más tarde haber sido él el autor de los hechos. Según apunta la policía tailandesa, el joven chef mató a la víctima por "celos" y por miedo a que "me engañara". Las autoridades encontraron en la habitación del hotel del hijo del actor sangre, pelos y grasa en unos de los desagües. Además, también fue captado comprando lejía, cuchillos, bolsas de basura y una sierra en una tienda.