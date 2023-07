El duro testimonio de la madre de Chabeli Navarro

"La escuchaba llorar por las noches", esto reconocía la madre de Chabeli Navarro sobre su hija y la supuesta relación con Bertín Osborne. Aunque no le contaba demasiadas cosas, Isabel Márquez fue consciente de que algo estaba sucediendo en su vida porque "la veía llorar". Da el salto a la televisión porque siente la obligación de defender a su hija después de ser señalada, entre otras cosas, como una mentirosa. "Mi hija me decía que salía con él y yo sin creérmelo. Fue una amiga la que me lo confirmó un día. Me salió decir 'no me lo creo, vaya lío'". Es una de las testigos principales de esta supuesta historia durante dos años. Le costó, de hecho, aceptar que esto siguiera para adelante.

"Revivir todo esto para mi mente es dañino, pero no me quiero ni imaginar lo que fue para mi hija", le reconocía a Sonsoles Onega en 'Y ahora Sonsoles'. No puede escuchar que su hija sea la "mala" de esta historia, "por respirar se le piden pruebas y se deberían de pedir a todo el mundo. Cuando veo tantas mentiras y que lo he vivido y sé que es verdad...". La primera vez que fue consciente de que podría existir algo entre Chabeli y Bertín fue cuando esta "ponía el manos libres y oí las canciones que le dedicaba". Vio a su hija emocionada con lo que estaba viviendo en ese momento y no quiso ser ella la que terminara explotando su burbuja. "¿A qué mujer no nos gusta que nos alaguen, tener esos detalles tan bonitos?", se preguntaba.

Se siente muy dolida por las palabras de Bertín Osborne. El cantante mandó un comunicado a 'Así es la vida' donde hablaba de ese embarazo. "Entre agosto y noviembre de 2021 tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo del último de ellos, me llamó para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba absurdo", aparecía allí descrito. Y es recordando este momento cuando se rompía en lágrimas.

"Conforme pasaba los días me di cuenta de la tristeza que iba cogiendo"

El embarazo de Chabeli Navarro llegó a casa de una manera totalmente inesperada. "Estaba casi de dos meses, por ahí rondaba. Fue otro palo más, se qué me quedé a cuadros. 'Madre mía de Dios, pero esto que es', me dije. No la vi preocupada cuando me lo dijo. No sé si se lo comentó, supongo que no porque a raíz que se lo dijo vino todo el calvario", reconoce Isabel Márquez, su madre. Al ya contarle por lo que pasaría, notó que ya no era la misma de siempre. "Mi mente cayó un poco y ella siguió para delante. Conforme pasaba los días me di cuenta de la tristeza que iba cogiendo. Ella cambió y me enteré que se lo había dicho", explica sobre la confesión de este suceso a Bertín Osborne, con quien, supuestamente, en ese momento estaba en contacto. Durante toda la entrevista se mostró muy nerviosa y pidió, en varias ocasiones, perdón a su hija por lo que estaba contando. Quería que su testimonio también fuera escuchado como finalmente ha sido.