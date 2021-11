La guerra de Terelu Campos y Carmen Borrego no solo tiene lugar en los platós. SEMANA ha podido saber en exclusiva que el mal rollo entre las hermanas va más allá, tanto es así que en el ámbito privado no termina. Ni mucho menos. «Terelu manda mensajes desde su teléfono a Carmen en los que le deja claro que la reconciliación es imposible a día de hoy», explica una fuente de toda solvencia a este medio. Un contenido que ha terminado por destrozar a la hija menor de María Teresa Campos. «Estos WhatsApps son verdaderamente duros y no invitan a un posible acercamiento, sino que solo multiplican la tensión entre ellas», insiste esta misma persona. Están molestas con la otra y, por el momento, no se sentarán a hablar, siendo esta situación muy preocupante para la matriarca del clan. La relación está rota y tras analizar las palabras de Terelu esta afirmación cobra un gran sentido.

«Los mensajes reflejan que Terelu está muy cabreada con Carmen y que no le perdona ni su actitud en ‘Sálvame’ ni el hecho de que ella haya aceptado un trabajo al que Terelu renunció precisamente por ella», cuentan a esta revista. Es incapaz de pasar página y olvidar lo sucedido los últimos meses. No obstante, esto no es lo único que las separa. Alejandra Rubio no tiene reparo alguno en criticar a su tía en televisión, a la que tilda de «mala hermana», una acusación que Borrego considera «muy injusta». Si bien en los últimos años su relación ha pasado por altibajos, lo cierto es que siempre llegaban a un punto de calma, algo que desde hace tiempo no logran.

Las hermanas más famosas de la crónica social no han dejado de lanzarse pullas en televisión desde que Carmen Borrego fichara por ‘Sálvame’ en el mes de septiembre. Hastiada de las críticas recibidas por dos miembros de su familia, Carmen alzaba la voz hace solo unos días: «No puedo más. Cada noche me acuesto pensando qué he hecho. Me he podido confundir, pero las cosas hay que verlas antes de juzgarlas. A veces he visto cosas y he dicho voy a esperar». Mientras ella insiste en que lo que busca es la paz y no la guerra, el clan vive su peor momento de los últimos años.

A las razones anteriormente nombradas se suma también la amistad que ha fraguado Carmen Borrego en el programa con ciertos compañeros, entre otros, Kiko Hernández. Y es que en su regreso al espacio vespertino la colaboradora ha mejorado la relación con él y con otros, un cambio que no ha convencido tampoco a Terelu. Dolida con que se mire con lupa cada movimiento, Carmen solo quiere poder trabajar «libremente», según sus propias palabras. «Prefiero equivocarme a volver a tocar fondo, a volver a sentirme mal, a quedarme sin autoestima y a estar en una situación de la que me ha costado salir», decía la tertuliana hace tan solo unos días.