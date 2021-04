Casi dos meses después de su muerte, el hermano del cantante ha intervenido en ‘Viva la vida’ para hablar del duelo por el que está pasando la familia.

El pasado 2 de marzo, el mundo de la música se teñía de negro a raíz del fallecimiento de Álex Casademunt en un accidente de tráfico. Una repentina y trágica muerte que dejó desolada a gran parte de la población española que siguió con fervor la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Unos días después de que su último trabajo musical haya visto la luz, el hermano del joven cantante, Joan Casademunt, ha intervenido en ‘Viva la vida’ para hablar del duro duelo por el que tanto él como el resto de su familia están pasando.

A punto de cumplirse dos meses de la muerte del artista, Joan Casademunt ha reaparecido este domingo en el programa de Emma García para explicar cómo está viviendo su duelo. «El dolor no aminora, echas mucho de menos el verlo. Puedes decir que está en el cielo y que es una estrella que cuidará de nosotros, pero echas de menos el contacto con tu hermano, hijo, amigo… Es muy complicado, es una estafa de la vida. Un ser tan especial como era Álex. Era muy joven tenía muchas cosas por hacer, una niña muy pequeña y nos deja a todos sin él, estamos muy tristes«, aseguraba Joan Casademunt.

Tras esto, el hermano del concursante de ‘OT 1’ reconocía que, tal y como confirmó en exclusiva SEMANA, al principio no querían que viera la luz la última canción que grabó Casademunt. Sin embargo, después de reflexionarlo durante mucho tiempo, decidieron que el público debía conocer el single. «No queríamos sacar nada porque no estamos preparados pero también era injusto, no tenía sentido guardarlo. Hay que tirar para adelante, ser fuertes«, comentaba.

«Era una sonrisa certera que no ocultaba nada»

«Otra oportunidad» es el título del que hubiera sido el single de Álex Casademunt junto a su hermano. Se trata de un tema de amor en su máxima expresión y todo un alegado al derecho a equivocarse, perdonar y a ser perdonado. «Es un tema que a los dos nos cautivaba y encantaba, entonces que él no esté aquí es aún más duro. Habla de desencuentro, de desamor. Pero si la escuchas ahora, suena a despedida. Tenemos canciones preciosa que tenían que salir a la luz porque él lo hubiera querido así», aseveraba Joan Casademunt.

Joan Casademunt ha confirmado que el próximo 24 de julio se llevará a cabo un concreto homenaje a Álex Casademunt en el Wizink Center de Madrid, aunque no ha dado nombres, el hermano del triunfito ha dejado claro que contará con infinidad de artistas que cantarán para recordar a su hermano. «Era una persona sin maldad, amigos de sus amigos, muy buen hermano y muy buen hijo. Esa sonrisa lo dice todo. Era una sonrisa que no ocultaba nada», recuerda con emoción.

Así fue la carta de despedida de Joan Casademunt a su hermano

Días después del fallecimiento del cantante, Joan Casademunt se abría en canal y publicaba una desgarradora carta de despedida a su hermano a través de sus redes sociales. En primer lugar, el hermano del concursante de ‘Operación Triunfo’ quería dedicarle unas palabras de cariño a todas aquellas personas que estuvieron a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida. «Era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño. Con una palabra de aliento, un gesto, una broma, una canción, una tertulia… Porque una parte de él la tenemos con todos nosotros. Álex era de todos y seguirá siéndolo. Ahora ya es eterno y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor, y con sus maravillosos ojos azules…», indicaba.

Roto de dolor, Joan Casademunt explicaba entonces que el amor que tenía su hermano con todos ellos eran tan inmenso que seguirá presente en su día a día. «El amor que nos tenía era tan grande que lo manifestará en nuestro día a día con la alegría de nuestros hijos, con una buena noticia, un abrazo, una caricia, con una decepción y el coraje para superarlo», aseveraba.