Kiko Rivera ha compartido en sus redes sociales una fotografía con la que deja claro que la ruptura con su prima Anabel Pantoja no tiene vuelta atrás.

El hecho de que Kiko Rivera dejara de seguir a Anabel Pantoja en sus redes sociales evidenció su ruptura. A pesar de que se adoraban, Anabel no tomó partido cuando el DJ y su madre tomaron caminos por separado, una decisión que le ha terminado costando su unión con el músico. Todo estaba muy frío entre ellos hasta que Kiko se ha marcado un unfollow, ya que, según él, no le interesa en absoluto lo que ella comparta en su perfil de Instagram. «No me aporta nada ni me interesa lo que pone en Instagram. Solo está promocionando cosas. Ella no quiso ni escucharme. Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? Que le vaya muy bien y que gane el Negro«, espetó en ‘Sálvame’. Horas más tarde ha posteado una dura reflexión en su perfil que, sin duda, va dirigida a ella, siendo poco después cuando Rafa Mora le ha apoyado en su determinación.

«Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás lo que verdaderamente apreciábamos», ha escrito Kiko Rivera junto a varios y reveladores hashtag: «Siempre fuertes», «La vida sigue» «No estoy solo». Aunque asegura estar dolido, Kiko Rivera no se siente preparado para seguir manteniendo el vínculo que les unía, ya que no confía en ella. No entiende el motivo por el que Anabel no ha escuchado su verdad y eso le ha llevado a romper con ella sin mirar atrás. Es cierto que varias han sido las ocasiones en las que parecía que podían acercar posturas, sin embargo, en este momento hay un punto de no retorno.

Vídeo: Europa Press

Anabel nunca ha querido tomar partido por ninguno, prueba de ello, su respuesta cuando le preguntaron si mediaría entre madre e hijo. «Yo te digo que ahora mismo no la hay (relación) y yo no voy a mediar», comentó Anabel. Una postura neutral que habría indignado a más de uno, entre ellos, a Kiko Rivera. Se desconocen todavía las consecuencias de este distanciamiento entre el músico y Anabel, no obstante, la verdadera preocupación de la empresaria sería poder seguir manteniendo contacto con sus sobrinos. Muy unida a todos ellos, la empresaria siempre ha hecho todo lo posible por verles, no obstante, ahora se desconoce si será o no posible que siga al lado de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Mientras que su pareja, Omar Sánchez, está concursando en ‘Supervivientes’, ella no está pasando por un buen momento en España. Su situación familiar cada vez es más complicada, eso sí, ella trata de no dejar de lado a su tía, Isabel Pantoja, y lo demuestra que hace tan solo unos días estuvieran en el mismo hotel mientras estaban en Madrid. De hecho, durante el Día de la Madre estuvieron juntas, lo que evidencia de nuevo lo unidas que están pase lo que pase y pese a quien le pese. Aunque en la pandemia la influencer vivió una de sus mejores etapas a nivel profesional, los últimos meses han sido muy complicados para ella. Especialmente, por las polémicas joyas y sus continuos enfrentamientos en televisión.