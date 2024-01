La dura infancia de Carlo Costanzia y su bajada a los infiernos: "No sabía qué me pasaba"

A pesar de provenir de una familia que lo tenía todo, Carlo Costanzia no ha tenido una vida fácil. El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia bajó a los infiernos cuando tan solo tenía 10 años y comenzó a coquetear con sustancias nocivas. Un acto que el mismo describe como "rebelde" por las condiciones en las que se encontraba a raíz de la separación tan mediática de sus padres. Ahora está saliendo del pozo, mantiene una relación cordial con su madre y solo quiere que le dejen trasladar a la población que es un superviviente.

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para seguir hablando de algunos de los aspectos más oscuros de su vida. Recuerda que su infancia fue muy dolorosa, aunque prefiere no entrar a valorar las decisiones que tomaron sus padres cuando era pequeño. Ha visto por primera vez algunos vídeos en los que la modelo y el italiano se enzarzan a través de los platós de televisión, algo que le ha llevado a confesar que nunca les ha pedido explicaciones (a pesar de que se las han intentado dar). "Estoy muy formado y he pasado muchos años de terapia. Lo que más daño me hace es que estamos hablando de hace 30 años", cuenta sin querer ver algunas de las imágenes de su infancia.

Echando la vista atrás, Carlo explica que su bajada a los infiernos comienza cuando en el colegio le hacen bullying. "A mí me insultaban, me tiraban balones a la cara. Los profesores me decían que me quedara con ellos jugando al ajedrez. Yo cojo la espada por el mango y me harto de que abusen de mí en el colegio. Llega un momento que la rabia que puede a llegar a sentir un niño hace que el que abuse sea yo. Cogí al abusador y le pegué, le amenacé. A mí me echan del colegio por rebelarme", explica. Sus padres toman la decisión de mandarle a un internado en Suiza y es allí donde comienza su coqueteo con las drogas. Eso sí, recalca que no juzga que terminase allí.

"En un primer momento es un acto de rebeldía, querer hacer algo para sentirme guay, integrado, dentro de un grupo", comenta. En ese momento, él tiene poca relación con su madre, Mar Flores, pues comienza a vivir en Italia y la comunicación es escasa. "Llego allí y vivo otro mundo. Soy un desconocido. Soy el español guapo que ha llegado a un colegio. Estoy en mi época rebelde, ahí soy yo el que busca problemas, tatuajes, consumo. Esa fue mi decisión, rebelarme al mundo", insiste. Sobre aquellos años, admite que sus padres no tenían la custodia compartida porque se fue a vivir con el empresario, algo que hace que no se sienta desamparado. "Es la elección que yo tomo de cómo empiezo a tomar mi vida. Hago las cosas bien y se me culpa, intento hacer las cosas bien y parezco el malvado. Ahora os voy a dar motivos", recuerda.

En su vistazo al pasado, el hijo de Mar Flores hace hincapié en que tiene muy pocos recuerdos de cuando era pequeño, aunque sí era consciente del revuelo mediático que había a su alrededor. Esto marcó por completo sus siguientes pasos y vivencias. "Yo era un niño que no estaba bien, hay un aislamiento. Ni yo mismo sabía qué me pasaba. El tema de los antidepresivos no es que tuviera una fecha exacta, es una cosa que se ha ido poniendo por parte de los profesionales al ver que un niño a una edad tan temprana estuviese siempre en una nube negra", reconoce.

Su relación actual con Mar Flores

No se arrepiente de haberse ido a vivir con su padre y deja claro que su madre le ha ayudado económicamente, aunque de sus palabras se lee que tiene una mejor relación con su progenitor. "Él es el que más me ha ayudado, el segundo que más Javier Merino", deja claro. Considera que no tiene que pedirle perdón a Mar Flores por sus declaraciones puesto que no está en un plató para arremeter contra todos. "Me llevo bien con los dos. Con mi padre tengo más relación porque he pasado más tiempo en los últimos años con él. Me he podido apoyar en él porque he querido apoyarme por la confianza", hace hincapié.

Carlo Costanzia ha tenido varias sobredosis

El invitado de '¡De Viernes!' asegura que de las adicciones ha salido recientemente, pero que tiene mucha fuerza de voluntad para no volver a recaer. Quiere ser un ejemplo para sus hermanos, pero le da vergüenza que puedan llegar a leer que intentó quitarse la vida. "Llevo tocando fondo tantos años que no se cuánto llevo. Conozco el fondo del pozo y sigo tocando fondo. He querido morir, he tenido sobredosis, pero lo he superado. He intentado quitarme de en medio por medio de la droga mucho antes, pero gracias a Dios que puedo estar aquí contándolo", insiste.