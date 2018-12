8 De momento, no hay respuesta por la parte contraria

Han conocido la noticia recientemente, por lo que todavía no se han puesto en contacto con los ‘perjudicados. “Aún no hemos dialogado con ninguno de ellos. Las negociaciones se harán por separado, esto no es una cuestión en la que se pueda ir en bloque, y quien se niegue será demandado para que un juez les obligue a entregar a mi clienta lo que le pertenece”, apunta el abogado.