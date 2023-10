Los duques de Huéscar no podían haber comenzado el 2023 de mejor manera. A principios de enero, daban la bienvenida a su segunda hija en común, Sofía. Se trata de la segunda hija del matrimonio, Rosario, y su mejor compañera de juegos. El sábado 7 de octubre, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart celebraban el bautizo del nuevo miembro de la familia en el Palacio de Dueñas. Siguiendo con la tradición de la casa de Alba, Sofía no es el único nombre de la pequeña. Una realidad que les ha causado un verdadero quebradero de cabeza a sus padres, que no pueden inscribirla en el Registro Civil tal y como ellos quisieran.

El lío de los duques de Huéscar con el nombre 'compuestísimo' de su segunda hija, Sofía

La segunda niña de los duques de Huéscar podría ser una niña "normal", pero no lo es. Pertenece a una de las casa más aristócratas, sino la más, de la historia española. No en vano: su padre es el heredero del ducado de Alba. Y, como tal, no tiene un único nombre. Ni dos. Son 11, ni más ni menos. El verdadero nombre de la hija de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart es Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.

El feliz matrimonio bautizaba a la pequeña en la iglesia de San Román (Sevilla), en una ceremonia muy especial con posterior banquete en el monumental palacio de los Alba. Ahí se dieron cita todos los familiares de la pareja, entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo y su esposo Narcís Rebollo; Alfonso Díez, Bárbara Mirjan, Carlos Fitz-James Stuart y Solís y Belén Corsini. La ausencia más sonada, sin duda, fue la de Cayetano Martínez de Irujo, que no tiene relación en este momento con buena parte de la familia. El 'problemón' que afecta a Sofía y a los duques de Huéscar, vino después.

El Registro Civil se rige por una cláusula que impediría nombrar a la niña como quieren sus padres

Su larguísimo nombre ha generado todo un contratiempo burocrático en el Registro Civil. Y es que, en España, se prohíbe que cualquier ciudadano nacional se registre con más de dos, aunque en el bautizo de Sofía sí se leyó la lista completa. "En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si bien no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples". Así lo recoge el artículo segundo de la ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos que incluye el Boletín Oficial del Estado".

Un error de cálculo que impedirá que los duques de Huéscar puedan ver en el acta civil el listado completo de apelativos que le han puesto a su hija. Ya sucedió con su primera niña, Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa que, es de interpretar, se quedara en Rosario Matilde.