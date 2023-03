Dulceida se moja sobre la polémica de los Premios Ídolo y el plantón de influencers a última hora

A última hora varios influencers se cayeron de la convocatoria de los Premios Ídolo de este jueves 9 de noviembre. Con el traje encargado y con su asistencia confirmada, varios de ellos informaron a última hora de su baja, eso sí, por diferentes motivos. Mientras asistentes como Marta Pombo justificaron su ausencia con que uno de los nominados había incitado el odio hacia sus hermanas, otros han revelado no estar de acuerdo con la organización del evento. Según se ha dicho había dos alfombras y photocalls: uno de ellos para los nominados y gente cercana a Dulceida, donde hay prensa y medios de comunicación de notoriedad y otro en el que se esperaba al resto en el que solo había un fotógrafo del evento. Pues bien, el enfado ha sido tal que varios invitados han declinado asistir, pero ¿qué opina Dulceida como la persona que representa los Premios Ídolo?

Vídeo: Europa Press

La reputada influencer, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, se ha pronunciado ante las cámaras y ha dado su explicación. Aunque ha tratado de restar hierro al asunto, lo cierto es que sus palabras pueden enfadar al sector y es que asegura que la gente busca protagonismo. Algunos rostros como Rocío Osorno, Teresa Bass o Marta Pombo se han pronunciado en sus redes sociales acerca de los motivos por los que se niegan a acudir. No te pierdas las declaraciones de Dulceida, las cuales sin duda alguna darán mucho que hablar. "No organizo esto, me encantaría que pudiéramos pasar todos, pero es imposible porque nos dan dos horas", decía, asegurando que todo se debía a cuestiones logísticas. Aunque dice que no está decepcionada y que cada uno puede hacer lo que quiera, sí que tiene claro que "ellos se lo pierden", declaraciones con las que queda en evidencia que su intención era pasárselo bien de igual manera. La cita ha tenido lugar en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, donde se dejaron ver numerosos rostros y looks que hemos analizado en SEMANA.

Relevantes influencers de nuestro país no se perdieron la ceremonia, aunque también ha habido sonadas bajas que no han pasado desapercibidas en la Red. Si bien hubo creadoras de contenido que no fueron "por motivos personales" o incluso profesionales, hay otras que prefirieron ser sinceras y revelar las verdaderas razones de su ausencia. "No estaba de acuerdo con algunas decisiones que han tomado. Para ir a disgusto, me quedo en mi casa", comentó Teresa Bass en sus stories.