Dulceida, de urgencias en un hospital

Dulceida no ha pasado el mejor final de puente. La 'influencer' se despertó el pasado domingo con los ojos hinchadísimos sin saber por qué. Poco a poco fue dándose cuenta de que podía ser una reacción alérgica. "Buenos días. Ayer cuando me fui a dormir me noté los ojos irritados y algo de alergia en los mofletes, pues me he despertado así. Estefy me dejó un contorno de ojos y creo que ha sido lo que me ha dado alergia. Ahora estamos de camino a casa e iré al médico", escribía hace unas horas.

Pero lo más impactante fue ver que su cara fue poniéndose peor. Y es que Dulceida no ha dudado en mostrar su rostro totalmente deformado por la reacción alérgica. Y es que el hecho de que se le hayan hinchado tanto los ojos ha hecho que el resto del rostro también se haya hinchado. Pero la cosa no se quedó ahí. Y es que finalmente ha tenido que acudir al hospital.

El rostro de Dulceida se ha deformado completamente a causa de una reacción alérgica

"Ya estamos en casa, esta soy yo. Me hace una gracia... Bueno, en realidad, ninguna. Tengo la cara ardiendo... Y de momento me voy a tomar antihistamínicos, que es lo que me han dado. Si de repente me sube, iré a que me pinchen... porque encima mañana nos vamos de viaje. Pero está mejor que antes", decía antes de tener que ir a urgencias, ya que se puso un poco peor con el paso de la tarde.

Y ha tenido que acudir sola. Nadie le ha podido acompañar, por lo que ha superado también un miedo que tenía. "Así ha terminado (espero) la cosa. He ido a urgencias y me han puesto una vía con medicamentos para la alergia, ya que el antihistamínico no me había hecho efecto", ha empezado diciendo Dulceida junto a una foto en la que la vemos tumbada en una camilla con la cara todavía hinchada y con varias vías en sus brazos.

Ha tenido que recibir medicamentos para superar este problema de salud

"He ido sola (por primera vez en 34 años) y me han tenido que pinchar varias veces porque mis venas ya sabéis, son difíciles. Pero como una campeona, ni he llorado que para ser yo ya es un paso importante y me he mareado muy poco. Gracias a las enfermeras que han sido más majas que nada", ha terminado diciendo. No hay duda de que ha sido la mejor decisión que ha tomado, ya que en apenas unos minutos, ha notado la mejoría.

Después de un rato grande en hospital, las enfermeras le han dicho que ya podía irse a casa. Dulceida ha cogido un coche para volver a casa y ha dado la última hora sobre su estado de salud: "Se me ha bajado como en una hora así que de momento estoy genial, solo mucho sueño", declaraba unas horas después de haberse levantado con los ojos hinchadísimos. Finalmente ha podido salir de viaje. Un viaje que tenía programado desde hace tiempo y que le lleva a Bali junto a su hermano.