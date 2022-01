Este fin de semana ha tenido lugar el 40 cumpleaños de Ángela Rozas Saiz, aunque todos la conocemos más por su nombre como influencer, Madame de Rosa. Una cita que ha reunido a un sinfín de rostros conocidos del mundo de las redes sociales como Anabel Pantoja, Anita Matamoros, Nagore Robles, Alba Díaz o Dulceida, entre muchas otras. Una fiesta celebrada en el hotel The Westin Palace de Madrid a la que también estaba invitada Alba Paul, exmujer de Dulceida, con la que no mantenía un gran trato después de que el pasado verano decidieran separar sus caminos, disfrutar de vacaciones por separado y recomponer sus vidas sin contar con la otra parte. Pero, ¿cómo ha sido este encuentro fortuito en el cumpleaños?

Sobre esto han sido preguntadas tanto Dulceida como Alba Paul, quienes desde su ruptura no habían retomado el contacto, más allá de pequeños mensajes cruzados. Decidieron darse un tiempo y pensar en qué punto estaban, momento en el que se descubrió que ni tan siquiera estaban casadas formalmente y que su boda fue más de cara a la galería que un proceso legal. Pese a esto, sus sentimientos eran sinceros y cuando entendieron que estos estaban cambiando, decidieron darse un tiempo, para después descubrir que son más felices por separado.

Alba Paul reconoce que al fin ha recuperado la buena sintonía con su ex: “Super bien. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y bueno”, comienza a decir la influencer, que asegura que Dulceida es “muy buena persona” y que no está dispuesta a hablar mal de ella porque “después de tantos años hacer eso es como tirar a la basura todo lo que has construido durante tantos años. Yo y ella hemos decidido pues eso, querernos y cada una por su lado, pero queriéndonos”. Eso sí, reconoce que no lo pasará bien cuando se entere que su ex ha encontrado de nuevo el amor. Vea el vídeo para ver cómo se tomaría este último punto.

Vídeo: Europa Press

Además, Dulceida también ha querido tener bonitas palabras para la que fuese su pareja tras coincidir con ella en el cumpleaños de su amiga común, Madame de Rosa. La influencer define a su ex como una de las personas más importantes que han pasado por su vida y por eso el amor que la tenía no se ha difuminado de la noche a la mañana. Eso sí, subraya la necesidad de tomarse este tiempo para estar bien, saber en qué punto se encuentra en la vida y ver si está preparada para compartir su felicidad con otra persona. Una de las entrevistas más sinceras de Dulceida tras su ruptura de Alba Paul en la que incluso cuenta cómo es su relación con la familia. Vea el vídeo.

Vídeo: Europa Press

