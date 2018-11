Dulce ya tiene en sus manos la polémica demanda de Isabel Pantoja de 150.000 euros

Dulce Delapiedra ya esperaba con miedo la llegada del cartero, pero finalmente no ha podido esquivar más su destino judicial y ha recibido la anunciada demanda que Isabel Pantoja le había prometido hacía ya semanas. Lo curioso no está en sí en el hecho de que los papeles ya estén en poder de la ex empleada de la tonadillera, sino el hecho de que se confirma la cuantiosa suma de dinero que esta le pide para reparar su derecho al honor, que considera vulnerado por su constante presencia en los platós de Telecinco: 150.000 euros.

Así lo han desvelado en la mañana de este martes en ‘El programa de Ana Rosa’, asegurando que Chabelita no conocía el contenido de la demanda que su madre, Isabel Pantoja, había interpuesto contra la mujer que ha estado a su lado desde bien pequeña: Dulce Delapiedra.

Con ello, Chabelita estará entre las cuerdas, debido a que, en el juicio, del que aún se desconoce la fecha fijada, tendrá que estar presente. Ahora bien, ¿en qué bando? La joven ha sido el objeto de disputa entre su madre y su cuidadora. La “niña” ha sido el motivo por el que Dulce asegura haber peleado con uñas y dientes en los últimos años, siempre que decidía sentarse en un plató de televisión y cargar contra los habitantes de Cantora, especialmente contra Isabel Pantoja. Al ser citada por el juez, deberá poner los puntos sobre las íes, pero esto puede poner en peligro la versión de su madre y, en parte, también la de su niñera.

Antonio Rossi se ha hecho eco de la determinación de Dulce a hacer frente no solo a la demanda, dado que no le queda más remedio, sino a defender su verdad. Para el periodista, los ataques han venido por ambas partes y no solo Dulce ha cargado contra su exjefa. Con ello, asegura que en su defensa, ella mostrará también las declaraciones de Pantoja en ‘Sálvame’ en sus dos llamadas de teléfono en las que su nombre salió a relucir.

