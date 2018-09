10 Una respuesta muy sincera

Preguntada al respecto de su deseo, la bailarina y actriz confirmó su intención, aunque no sea el momento adecuado. “Ahora estoy bailando, yo me conozco, se me para el mundo… Le doy tres años el pecho… No puedo”, declaró a los medios de comunicación allí presentes. Mónica Cruz, que decidió ser madre soltera hace cuatro años, cree que su situación actual no le permite pensar en el que sería su segundo hijo.