9 Laura Matamoros ha tomado la decisión de quitarse un tatuaje

«He decidido contaros una cosa que tenía pensado hacerme hace mucho tiempo», empieza explicando nerviosa. «Y es quitarme un tatuje que me hice con 17 o 18 años, que la cabeza no me iba muy bien. No estaba muy fina», ha empezado explicando en su Instagram Stories.

«He venido a hacerme la prueba y se puede quitar perfectamente. Son varias sesiones las que me tengo que dar. Estoy deseando quitarme esto de ahí», decía rotunda y arrepentida de haber tomado la decisión de ponerse esa frase en su pierna. No hay que olvidar que siempre se ha mostrado muy orgullosa de los tatuajes que tiene. Hasta ahora.