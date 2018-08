La drástica decisión de Aitana en su última foto de Instagram

6 Aitana ha felicitado públicamente a Cepeda

Aitana Ocaña colgó una bonita foto de ella junto a Cepeda para felicitar a su chico por su 29 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado 26 de agosto, pero no quiso que se reflejaran los comentarios de sus seguidores. Sin embargo, sobraban las palabras.

“La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día… Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos”.