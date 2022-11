Mónica Carrillo está destrozada y esto le ha llevado a realizar una profunda reflexión sobre la vida en sus redes sociales, concretamente en Twitter, donde atesora más de 600.000 seguidores. La periodista suele impactar mucho con sus mensajes en esta red social, pero pocas veces ha cautivado tanto a sus fans como ahora, que se enfrenta al dolor de una pérdida, aunque esta aún no se ha producido. Una de sus amigas está en estado crítico y se teme lo peor, lo que le ha llevado a hacer una valoración sobre la importancia que le damos a la salud y a la fragilidad de nuestra propia vida, aunque nos creemos inmortales y por encima de cualquier mal.

Este golpe de realidad que ha sufrido Mónica Carrillo le ha hecho entender que vivimos casi anestesiados por la rutina y reclama la importancia de dar valor a lo que realmente lo tiene y dejarnos de preocuparnos por nimiedades que tan solo nos distrae de nuestro cometido vital. “Permítanme la licencia de hablarles de algo personal, pero tengo la necesidad de hacerlo. Esta semana, estuve viendo a una amiga que lleva varios días sedada en la UCI tras haber sufrido un ictus con derrame cerebral”, comenzaba a sincerarse Mónica Carrillo, abriendo un hilo que ha impactado mucho a todos, por poner de relieve que vivimos ajenos a la situación sanitaria, pese a la importancia que todos algún día se la daremos.

Cuando Mónica Carrillo abandonó el hospital tras estar junto a su amiga y la familia de esta, lo hizo “resignada y esperanzada por si la ciencia pudiera hacer algo por recuperarla”, pero no ha sido así. No se puede hacer más por salvarle la vida a su amiga y ahora le toca el momento más duro, el de la despedida: “Me acaban de decir que hay muerte cerebral y que no hay posibilidad de hacer nada por ella. Mañana la desconectan”, sentencia con profundo dolor, pero con la fuerza necesaria para escribir dos contundentes mensajes para que sus seguidores reflexionen al respecto, pues ella ahora mismo no puede hacer nada más en su situación.

“El primero, de agradecimiento a los sanitarios que cada día atraviesas esas puertas a las que al resto no nos gusta mirar. Gracias por su profesionalidad y cariño hacia los pacientes. Y la segunda reflexión es para todos, también para mí. Preocupémonos por lo importante. Prioricemos nuestros motivos de angustia porque, cuando la vida golpea, no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodea”, concluye Mónica Carrillo, que ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores por la inminente pérdida de su amiga y también ha generado un valioso debate sobre la necesidad de aprovechar la vida, pues no sabemos nunca cuándo puede acabar.