Miguel Frigenti se ha convertido ya en un colaborador habitual en las tardes de ‘Sálvame’. El joven colaborador ha encontrado su hueco en el programa y no duda en dar su opinión sobre todos los temas que se tratan cada tarde en el plató. Pues bien, el pasado lunes, estuvieron hablando sobre la personal confesión de Pablo Alborán explicando que era homosexual.

El colaborador ha alzado la voz y ha dado su opinión al respecto: «Yo creo que esto es algo muy personal, yo considero que esto siempre viene bien. Esto a día de hoy es una noticia… A mí me escriben muchos niños a diario que están dentro del armario, que sufren, que lo pasan mal…», empezaba diciendo.

Miguel ha querido decir que no es lo mismo pasear de la mano de su novio en una gran ciudad que en un pueblo de España: «Va a sonar mal, pero tú te paseas con tu novio por la Gran Vía en Madrid y está bien, pero tú te paseas por un pueblo de España, por ejemplo Cuenca…», decía muy enfadado.

Cuenta su experiencia en su pueblo

Aprovechando este momento, Miguel Frigenti ha querido compartir su confesión más dura: «Yo he ido de la mano con mi novio por mi pueblo y a mí me han agradedido, me han pegado. No todo es como sale en la televisión. No todo es como en Madrid o Barcelona, la homofobia sigue muy presente», explicaba.

«Hay niños que hoy en día no aceptan su homosexualidad y que dicen que no, que están confundidos, esto les viene muy bien. Esto es muy positivo. Estoy harto de leer en redes sociales que si no hay día del orgullo hetero, que no van a ser iguales al resto mientras esto no deje de ser noticia… detrás de esos comentarios hay mucha homofobia encubierta», continuaba diciendo.

Con este mensaje, Miguel Frigenti apunta a que es necesario que este tipo de mensajes si sigan haciendo públicos, ya que según él, es la única manera de superar la homofobia. El colaborador no ha dudado en exponer alguno de los momentos que ha tenido que vivir él en sus propias carnes por ir paseando con su novio por la calle dados de la mano.

Pablo Alborán confiesa que es homosexual

«Hola familia, hola a todos. Como sabéis, el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal», así se dirige el cantante Pablo Alborán en su último vídeo de instagram a todos sus seguidores. Un vídeo muy íntimo y poco habitual en él, donde confiesa por primera vez su homosexualidad tras varios años de rumores.

«Estoy aquí para contaros que soy homosexual»,confiesa el artista a todos sus seguidores en la red social. Una confesión con la que Pablo Alborán pone fin a los rumores que llevaban circulando desde hace tiempo por las redes sociales a modo de debate. «Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad o la igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia o la homofobia… cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso», reflexiona el cantante en su vídeo. Un vídeo, de tres minutos de duración, que en apenas una hora ya cuenta con 273.678 visitas. Todo un récord que sin duda será recordado como el momento más íntimo en la carrera de Pablo Alborán.

Pablo Alborán también aprovecha para contar cómo ha vivido su entorno su condición sexual, afirmando que en su casa y en su familia siempre se ha «sentido con la libertad de poder amar a quien ha querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo», explica de manera sincera. Respecto a su repertorio y las letras de sus canciones, Pablo también expresa su opinión. «Siempre he escrito canciones que hablan de tí, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre«, confiesa el malagueño, que quiere ser «coherente, consecuente y lo más responsable posible» consigo mismo.