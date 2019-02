Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé, ya tiene fecha para su debut musical

La hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, de tan solo 14 años, se va a convertir en la gran heredera de su madre en cuanto a talento artístico nos referimos. Aunque también podemos hablar de belleza. Dora Postigo ya tiene fecha para su estreno musical: lanzará su primer single, ‘Saving Star‘, que saldrá a la luz el próximo 1 de marzo.

Desde pequeñita, Dora ha demostrado su talento en la música

No será la primera vez que vemos las cualidades artísticas de Dora Postigo en cuestiones musicales. A través de las redes siempre ha dejado constancia de lo suyo es el piano, por lo que no supondrá ningún problema de cara a su nuevo estreno musical. Además, no solo podremos escuchar su nuevo single: también un álbum completo en el que lleva meses trabajando para cumplir su sueño.

Dora lleva meses trabajando en este nuevo proyecto profesional bajo el nombre de Dora. Las canciones están compuestas por la joven, de 14 años, y producida por el productor, compositor y dj madrileño Miguel Barros, más conocido como Pional al ser este su nombre artístico.

La posible portada de Dora Postigo para su álbum

Hace tan solo unos días que Dora sorprendió a sus seguidores cambiándose el nombre de sus redes sociales y homenajear así a su madre. Ha cambiado su nombre completo para modificar su apellido, pasando de ser Dora Postigo a ser Dora Salvatore, el primer apellido de su madre, cuyo nombre completo era Eleonora Salvatore González.

A través de su cuenta de Instagram, en la que ya roza los ‘50.000’ seguidores, ha compartido la que podría ser la portada de su primer álbum discográfico. Además, hace unos días compartió en Youtube un vídeo en el que realizaba una cover de Rihanna, la canción Desesperado, de su álbum ANTI. En estas imágenes se pueden ver a la joven y junto a ella Pablo Serrano, al piano; y a la guitarra su padre Diego Postigo.

