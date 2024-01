Después de regresar de Miami, donde han celebrado la Navidad con la familia Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han hecho de nuevo las maletas destino a Suiza... Allí la pareja ha celebrado su primer Año Nuevo como feliz matrimonio, tras darse el "sí, quiero" el pasado 8 de julio. ''2023 fue un año estelar lleno de momentos hermosos y memorables. Estoy deseando ver los retos y sorpresas del 2024", ha escrito Íñigo en sus redes sociales.

Estas han sido sus primeras Navidades como recién casados. Unas fechas muy especiales para Tamara Falcó, que siempre ha celebrado con su familia. Y, aunque en un principio la marquesa de Griñón estaba preocupada con el hecho de que tendría que dividirse tras su boda, lo cierto es que al final la hija de Isabel Preysler logró convencer a su marido para pasar las Navidades en Miami junto a toda su familia, como ya es tradición. En la mesa de la familia Preysler se incorporaba así este año, por primera vez, el nuevo miembro del clan: Íñigo Onieva.

"Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", explicaba Tamara. Y añadía: "Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva reciben su primer Año Nuevo, como recién casados, en la nieve

Sin embargo, a pesar de que parecía que los recién casados celebrarían también la llegada del Año Nuevo en Miami con Isabel Preysler y los hermanos, cuñados y sobrinos de Tamara, lo cierto es que, ante la sorpresa de todos, Tamara e Íñigo cambiaron sus planes en el último momento y decidieron regresar a España antes de tiempo. La pareja aterrizó en Madrid el pasado 28 de diciembre y todo apuntaba a que pasarían esa noche tan especial con la familia del empresario.

Pero como hemos podido comprobar, gracias a sus redes sociales, han despedido el 2023 en la nieve, disfrutando de una de sus grandes pasiones: el esquí. Este martes, Nacho Gay ha desvelado en el programa 'Y ahora, Sonsoles' que, a pesar de que estaba previsto que la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se quedaran en Miami hasta el 8 de enero, ya han vuelto a España, al igual que Ana Boyer y su familia; solo se ha quedado allí Isabel Preysler. Según el colaborador, la pareja ha vuelto a hacer las maletas para irse de viaje a la nieve, concretamente a Suiza, junto a un grupo de amigos.

Íñigo Onieva ha publicado en su cuenta de Instagram una bonita felicitación de Año Nuevo donde confirma que ha recibido el Año Nuevo esquiando. ''2023 fue un año estelar lleno de momentos hermosos y memorables. Estoy deseando ver los retos y sorpresas del 2024. Os deseo a todos lo mejor para este año'', escribía en sus stories.