Se destapa el paradero de Silvia Bronchalo: pone distancia del 'caso Daniel Sancho'

Rodolfo Sancho está al pie del cañón en Tailandia. El actor llamaba la atención por su actitud a la salida del tribunal tailandés donde su hijo se ha declarado "no culpable" del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Un cambio de versión que podría tener severas consecuencias para Daniel Sancho, quien solo ha reconocido la ocultación y el descuartizamiento del cirujano colombiano. Apoyado por su progenitor y por su abogado de oficio, de quien no había ni rastro era de Silvia Bronchalo. La madre del chef de 29 años estaba desaparecida y eran muy pocos los que sabían de ella. Había cerrado filas y se negaba a contar dónde, con quién y cómo estaba. Lo que no ha podido evitar es que se filtre a qué lugar ha viajado tras abandonar el sudeste asiático.

Rodolfo Sancho, rodeado de fotógrafos al salir de los juzgados

Aunque cuando Daniel Sancho ingresó en la prisión de Koh Samui empezó a recibir visitas de su madre, de un tiempo a esta parte ella dejó de aparecer por el centro penitenciario. Una ausencia que coincide con las visitas de Rodolfo Sancho en Tailandia. "Sabemos que no está en Tailandia. Regresó a España, pero no se sabe absolutamente nada de ella. Hace un mes y medio que no visita a su hijo en la cárcel", han explicado en 'Vamos a ver'. Una decisión que llama poderosamente la atención, pues era un día muy importante para Daniel. En él el fiscal Jeerawat Sawatdichai ha leído al acusado los tres cargos de los que creen que es culpable: "asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena".

¿Dónde está Silvia Bronchalo y cuál es su trabajo?

Aunque es evidente que el escenario para Daniel es complicado, muchos esperaban que estuviera apoyado por sus padres. Que fueran capaces de hacer tripas de corazón, dando igual cómo es su relación actual. Sin embargo, el único que se ha dejado ver ha sido Rodolfo Sancho, quien está centrando todos sus esfuerzos en conseguir una defensa para su hijo. Aunque el intérprete lleva en el país varias semanas, quien no faltó a casi ninguna de las citas con su hijo fue Silvia Bronchalo. Pudo hacer un impasse en su trabajo, el cual estaba basado en la gestión de patrimonios. Elabora estrategias de inversión en base a los objetivos que le fijen sus clientes, planes de negocio con los que quién sabe si ha continuado a miles de kilómetros de España.

La madre de Daniel Sancho sabe cuánto se podía demorar el juicio de su hijo y, por esta razón, ha tratado de recuperar su rutina. Y es que no será hasta el año que viene cuando se celebrará, de hecho, se barajan tres opciones: febrero, marzo o abril. Tiempos que les obligan a retomar sus vidas y ganar dinero así para ayudar a Daniel mientras está en prisión preventiva. Sigue teniendo gastos y necesita a un equipo legal que vele por él en España, ya que en Tailandia está obligado a tener un abogado tailandés.

Lejos queda ya la Silvia Bronchalo que se confesó frente a los medios de comunicación. El 18 de agosto acaparó todas las miradas al romper su silencio frente a las cámaras, mostrándose agradecida y reconociendo lo complicado que le estaba resultando lidiar con algo así. "Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía. Está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor (...) Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no nos preparada nadie para esto", deslizó. Desde ese momento no quiso dar más declaraciones y prefirió pasar la pelota al resto, siendo Rodolfo el que se pronunció cuando visitó por primera vez a su hijo.

A pesar de que la madre de Daniel Sancho ha cedido los poderes a Rodolfo Sancho y delegado en él, eso no quita que siga pendiente de todo lo que tenga que ver con su hijo. También con su situación legal, la cual este lunes 13 de noviembre ha conocido a través de un intérprete al español presente en la sala. Aunque no solo no se ha visto a Silvia, tampoco a Marcos García Montes, letrado que contrató Rodolfo Sancho y en el que la familia confía plenamente.