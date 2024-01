La dolorosa pullita de Laura Escanes a Álvaro de Luna tras su demoledora canción

Laura Escanes (27 años) lleva siendo personaje de actualidad unos días por culpa de la letra de la última canción del que fuera su pareja, Álvaro de Luna (30 años). Y es que el sevillano no dudaba en marcarse un 'Shakirazo' y lanzar una ristra de pullitas en la letra de 'Suerte', dejando entrever muchos motivos que provocaron su ruptura con la 'influencer'. Una semana después de que se publicara esta canción, ha sido Laura la que ha querido lanzar un dardo contra el cantante.

Y no ha tenido reparos en ser muy dura: "Ya no pregunta por ti", ha escrito en la red social X. Aunque no ha dado muchos detalles sobre a qué se refiere o a quién lanza esta pullita, lo cierto es que se ha interpretado como un ataque rotundo hacia Álvaro de Luna, por el que ya no preguntaría su hija Roma, con la que tenía, según dijo en alguna ocasión, una relación especial y muy cercana.

Laura Escanes lanza un dardo rotundo en la red social X

De esta forma, hace público lo que podría ser un análisis que habría hecho Laura Escanes acerca de cómo llevaría su hija Roma la ausencia de Álvaro de Luna en casa. El cantante está viviendo una etapa profesional increíble, con muchos viajes por España y por el extranjero, pero sí que pasaba mucho tiempo con la 'influencer' cuando tenía días de descanso. El hecho de que su hija no viera ya en los últimos meses al cantante por casa podría haber llevado a la pequeña a preguntar por él. Sin embargo, Laura asegura que ahora ya ni siquiera pregunta. Este dardazo no ha pasado desapercibido tampoco para muchos seguidores de la red social X. De hecho, uno de ellos ha sido de lo más claro: "Me ha dolido hasta a mí".

Laura Escanes no ha querido perder la oportunidad de defenderse después de la demoledora canción que ha publicado Álvaro sobre lo que vivió con ella. Aunque Álvaro de Luna ya había dedicado a la 'influencer' una canción, 'Todo contigo', no había ningún tema dedicado a ella tras conocerse su ruptura. "Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo", haciendo claramente referencia a la canción que le dedicó cuando estaban juntos.

Álvaro de Luna revela de manera clara lo que han sido los motivos de su ruptura y asegura además, que sí, que se ha inspirado en su relación con ella: "Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí que sería eterno", "Yo a ti te quise pa' siempre y tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", "Te di mi corazón y lo pusiste en venta, cansado de tus mentiras y lo que inventa", "Tu quisiste volver pero eso no me renta". El cantante deja entrever, además, que otro de los motivos podrían haber sido las infidelidades: "Tú mientras tanto, buscando otros besos. No pienso ser yo quien te abrace este invierno".