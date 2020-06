El aterrizaje de María Teresa Campos en Youtube fue inesperado. La presentadora se reinventó en ‘Enredadas en la Red’, un espacio en el que estaba previsto que charlara con su gran amiga Meli Camacho durante algunos minutos para desmitificar cuestiones de salud. Sin embargo, el éxito cambió sus planes. De repente, su canal copó titulares y alcanzó un impacto que les hizo dar un giro a su escaleta. Tanto que en el segundo programa la malagueña comienza con una visita que ha tornado en una doble oferta de trabajo. En el jardín de su lujosa vivienda, María Teresa recibe a Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes le ofrecen a la que fuera reina de las mañanas papeles en dos de las series que ellos dirigen y ella acepta.

La primera de ellas está relacionada con la serie de Antena3 Premium, ‘La Veneno‘, la cual ha triunfado y ha obtenido buenísimas críticas. «¿Queréis que haga de puta?», comienza diciendo entre carcajadas María Teresa Campos. «Estamos abiertos a propuestas…», responden a lo que ella espeta: «Creo que eso es lo único que no sabré hacer porque es lo único que no he hecho». Poco después llegan todos los detalles de cómo encajar a María Teresa en ese formato, pues Los Javis consideran que el modo perfecto es que ella haga de sí misma. «La idea es que la mañana siguiente de que Cristina vaya al Mississippi por primera vez, ella no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Entonces, está viendo el programa de las mañanas al día siguiente y ahí Veneno descubre que se está haciendo famosa gracias a ti. Queremos que tú hagas de ti misma en el 96, no sé cómo nos va a quedar», explican a María Teresa. La emoción se apodera de los tres y María Teresa quiere saber todas las ideas que estos originales directores tienen en su cabeza.

Para ello tienen pensado enfundarla en uno de los típicos trajes que en esa época lucía y adaptar su peinado al de esa década, añadiendo, por ejemplo, más flequillo. «Yo estoy encantada de hacerlo. Me hace mucha ilusión», dice María Teresa Campos en su segundo capítulo de Youtube. Pero tal es la efusividad que muestra la presentadora que Los Javis proceden a hacerle la siguiente propuesta. «Otro papel más grande…Mami de la Bárbara Valiente«, apuntan. De ese modo, María Teresa participaría como actriz y madre de Terelu Campos, ya que su hija interpreta a Bárbara en la última temporada de ‘Paquita Salas‘, el otro exitoso trabajo de Los Javis. Tras aplaudir el arte de Terelu en la serie el cual, por cierto, tuvo una gran acogida, y charlar sobre la personalidad de ella, la presentadora acepta sin dudarlo.

Ya tan solo queda fijar los días de rodaje y algunos flecos por cortar sobre su futuro como actriz, pero lo cierto es que esta aventura en el mundo de la interpretación es completamente inesperada. Aunque María Teresa esperaba volver a la televisión para conducir algún programa, de momento, las ofertas que están más que aseguradas están relacionadas con Los Javis. Ambos se sienten muy agradecidos con ella, pues ‘¡Qué tiempo tan feliz!‘ fue el primer espacio en la pequeña pantalla que anunció a bombo y platillo su musical ‘La llamada‘, lo que provocó que tuviera mucha más repercusión en el público. Al recordarlo, María Teresa ha lanzado una pulla a Mediaset: » Ese fue el último programa de televisión y después me mandaron a la basura».