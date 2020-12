Paz Padilla y su hija se han vuelto a sumar a una de las tendencias de las redes sociales: un baile viral que está revolucionando a todos sus seguidores: sensualidad y diversión unidas en un vídeo de solo un minuto. ¡Dale al play!

Paz Padilla tiene una firme intención para el resto de sus días: ser feliz. La muerte de su marido no solo no le ha sumido en la tristeza, como ella odia escuchar, sino que se lo ha tomado como un incentivo para aprovechar cada momento como si fuera único -porque así es- y no está dispuesta a llorar más. El amor que sentía hacia Antonio era inmenso y para mantenerlo vivo desea compartirlo cada día con una sonrisa con sus seres queridos. Ahí ha jugado un papel muy importante su hija, Anna Ferrer Padilla, quien sabe mantenerla activa, viva y siempre con un propósito: animar a todos con su particular sentido del humor.

Con esta intención por bandera, Paz Padilla ha vuelto a conquistar a todos en Instagram publicando un vídeo en el que baila junto a su hija Anna. Lo hace sumándose a una de las coreografías de moda en las redes sociales y que tanto están reproduciendo miles de jóvenes por todo el mundo. Un baile que madre e hija defienden con elegancia y mucha gracia y es que, a pesar de no ser bailarinas profesionales, pocos son los que han puesto un pero a su contoneo de caderas y su forma de conquistar a la cámara y sus fans con sus movimientos. Vea el vídeo.