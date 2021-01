Alejandro de Miguel habría sido denunciado por el portero de la finca donde tiene su taller de confección por supuestamente acoso sexual.

Alejandro de Miguel acostumbra a ser protagonista de noticias muy blancas en las que solo se halagan sus diseños. El modisto se ha convertido en el diseñador fetiche de Ana Obregón o Las Campos, lo que demuestra que rostros conocidos de altura confían plenamente en él. Sin embargo, esta semana ha acaparado todas las miradas por una información con la que él no está en absoluto de acuerdo. De manera inesperada, se ha convertido en el foco de atención tras haber sido denunciado supuestamente por el portero del bloque donde tiene instalado su taller de confección en Madrid. ¿El motivo? Presuntamente, acoso sexual de forma reiterada.

Al parecer, los vecinos del edificio están hartos de esta historia, según ABC, al igual que Alejandro de Miguel, quien ha querido dar un puñetazo en la mesa para aclarar lo sucedido. Él niega tajantemente que esos hechos hayan tenido lugar, por lo que se ha defendido a través de un comunicado remitido a ‘Jaleos’. Punto por punto y explicando qué es lo que ha pasado, Alejandro de Miguel ahora pone todo el foco de atención en el portero y advierte que le pondrá una querella por denuncia falsa. Él mismo lo ha aclarado en este íntegro escrito, pues se siente dolido y molesto por la polémica en la que se ha visto envuelto.

1. El juicio se inicia por mi denuncia contra este señor por una amenaza de muerte contra mi persona.

2. Cuando la policía fue a detenerle por ello, reconoció su amenaza, y no dijo nada de un supuesto acoso.

3. Al día siguiente, con toda probabilidad asesorado por su abogado, y para articular su estrategia de defensa, y así contrarrestar mi denuncia, presenta una denuncia absoluta y rotundamente falsa (como existen pruebas contundentes de sobra) sobre un supuesto acoso cometido casi dos años antes. Si es verdad, ¿por qué no la ha presentado dos años antes?

4. En el momento procesal en que se nos permita, interpondré querella por denuncia falsa de este señor, así como acciones legales por cualquier publicación que atente contra la verdad y mi honor.

Por ello, se muestra tranquilo. Eso sí, se muestra víctima de este señor que tantos problemas le ha dado en los últimos tiempos, prueba de ello, que haya sido él el primero que ha acudido a la justicia. En sus redes sociales ha preferido no hacer mención a estos datos tan escabrosos y es que Alejandro prefiere huir del ruido mediático y tan solo centrarse en aquello que le hace realmente feliz: la costura. El exitoso diseñador no está dispuesto a que se manche su nombre y hará todo lo posible para demostrar que la versión de este portero que ahora copa titulares, no se ajusta en absoluto a la realidad. ¿Dará más explicaciones sobre lo sucedido Alejandro de Miguel? Ahora solo cabe esperar.