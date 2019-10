Belinda Washington lleva décadas trabajando en el mundo del espectáculo y su papel en ‘Paquita Salas’ la ha traído de vuelta a la actualidad de la que nunca ha dejado de formar parte pero que desde hacía unos años observaba desde un segundo plano. En los últimos días la intérprete se ha dejado ver en diversos eventos acompañada de su hija pequeña, que acaba de cumplir 18 años y al ser preguntada sobre qué quiere hacer la joven, Belinda ha lanzado un poderoso mensaje.

Ver esta publicación en Instagram «¡Cerrad puertas y ventanas!». La Casa de Paquita Salas.

«Trabajar con ellas puede ser un gran regalo, la verdad, pero lo tienen que desear ellas. Jamás les he impuesto nada. Yo creo que es una cosa que deberíamos aprender en este sistema educativo desde pequeñitos, a desarrollar el talento que cada uno lleva innato, y eso es una cosa que deberíamos mejorar un poquito de aquí a unos años, porque eso ayudaría a que la gente no esté tan perdida a veces con qué estudiar o qué hacer. Pero bueno, que mis hijas hagan lo que les haga felices y vibrar, en eso serán buenas».

La hija mayor de la presentadora lleva años formándose fuera de Españas en Bellas Artes y Diseño, aunque es la interpretación lo que más le interesa. Ha sido por seguir el consejo de su madre de tener «plan a y plan b» que la estudiante no ha dejado pasar la oportunidad de tener una carrera universitaria: «porque las cosas pueden ir bien o pueden no ir bien y tienes que tener pues maneras de salir adelante y de ganarte la vida y ser autosuficiente y no depender de nadie. De ti misma, nada más».