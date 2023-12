El director de 'Socialité' sale a dar la cara por María Patiño

Las palabras de Fran Rivera no han dejado a nadie indiferente. El torero se sentaba el viernes 22 de diciembre en el plató de '¡De viernes!' para aclarar todo lo que se había quedado en el tintero tras su primera aparición televisiva de la semana pasada. A parte de lanzarle nuevos reproches a Isabel Pantoja y de aclarar cuál es su verdadera relación con su hermano Julián Contreras, el marido de Lourdes Montes soltó una bomba que nadie se esperaba: un supuesto filtreo por parte de María Patiño.

Javier de Hoyos responde por María Patiño a las acusaciones de Fran Rivera

El hijo de Carmina Ordóñez respondió a todas aquellas personas que habían puesto en duda sus palabras o sus vivencias, en especial sobre su ex matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Una de ellas fue la presentadora de 'Socialité', que incluso llegó a contar que Rivera había "hablado mal" a su ex mujer delante de un juez para conseguir la custodia de su hija Tana Rivera. Algo que no sentó nada bien al diestro y que respondió destapando el supuesto filtreo de la periodista hacia él: "Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble".

El diestro puso en duda entonces las informaciones de la periodista en base a una supuesta experiencia personal que habrían tenido. Sin embargo, la aludida todavía no se ha pronunciado ante estas acusaciones, pero quien sí lo ha hecho en su nombre ha sido el director de su programa, Javier de Hoyos. Al parecer, la presentadora ha causado baja en su programa debido a una fiebre y ha sido el periodista el que ha salido a dar la cara por Patiño: "Hay veces que hay gente que intenta cuestionar la credibilidad de María Patiño pero, para nosotros, la tienes al cien por cien".

Ha sido el claro y contundente mensaje del director del espacio de Telecinco a los espectadores pero, en especial, a Francisco Rivera. Una llamativa contestación que contrasta con el silencio en el programa sobre la entrevista del hijo de Paquirri: ni siquiera se han hecho eco de su entrevista de anoche, a diferencia de lo que hizo la semana pasada, que hablaron largo y tendido del tema. Así las cosas, Javier de Hoyos también ha querido darle apoyo en estos duros momentos en los que la presentadora se encuentra enferma y que coincide, precisamente, con sus últimas semanas en el programa de la ya extinta productora 'La Fábrica de la Tele'.

El futuro de María Patiño

Tras el comunicado en el que Mediaset anunciaba el pasado viernes el cese de María Patiño y Nuria Marín en el programa de los fines de semana, la cadena ya ha encontrado sustituta para encabezar 'Socialité': se trata de la periodista valenciana María Verdoy. Una decisión que se materializará en enero, ya que la gallega y la catalana cesarán su contrato en ese momento. "Hasta finales de año estaré con Nuria Marín... todo como hasta ahora", aseguró Patiño en exclusiva para SEMANA.

Esta decisión no le ha pillado por sorpresa a la que fuera colaboradora de 'Sálvame': "Es algo que ya estaba hablado. Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo", ha adelantado, ilusionada por su nuevo horizonte profesional. Por su parte, Nuria Marín se despedía apenada del programa a través de su cuenta de Instagram: "Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar gracias por todo, sonreír y mirar al futuro".