6 El motivo de su entrada en ‘GH VIP’

La ex tronista de ‘Mujeres, hombres y Viceversa’ fue una de las primeras confirmadas para la nueva edición de ‘GH VIP’ y las críticas no han cesado desde entonces. Muchos consideran que no es oportuna su entrada al reality, ya que su hijo Nyan, al que tuvo con el futbolista Jesé Rodríguez, está enfermo. Pero Aurah insiste en que su entrada al concurso se debe precisamente a eso, para poder pagar las facturas a las que debe hacer frente por su enfermedad.