Diego y Laura Matamoros ven cumplido uno de sus deseos del pasado

Parece que el paso del tiempo y la mejora en la relación con su padre ha hecho que Laura se haya convertido en un gran apoyo para él, de hecho, están más unidos que nunca. Esto le habrá hecho cambiar de opinión, ya que según desvelaba Kiko Matamoros este miércoles, “Laura lo sabía desde el principio y me ha dicho que intentara arreglarlo”. ¡Angelito! Pero no, no se puede pegar un jarrón chino”, terminaba explicando el que fuera representante de famosos.

Kiko Matamoros no sabe nada de lo que pensará su hijo Diego:“Si se alegra o no me da igual. A mí que me llamen ahora no me vale. No admitiría una reconciliación por haberme divorciado de Makoke”, comentó con respecto a Diego.