1 Con esto superó uno de sus mayores complejos

No es la primera vez que Anabel Pantoja se pone en manos de los doctores de esta clínica para resolver un complejo.La sobrina de Isabel Pantoja se ha puesto en las manos de su médico y clínica de confianza, Diego de León (de la que además es embajadora), para su puesta a punto antes de entrar en ‘GH VIP’. «Os confieso que esta vez me he atrevido con el láser fraxel en la cara y es verdad todo lo que me habían contado mis compañeras de la tele«, comienza diciendo.