Diego Matamoros, sobre el tonteo de Estela Grande con Kiko Jiménez: «Ha perdido el norte»

1 «Estela ha perdido un poco el norte»

Diego, en declaraciones a Sálvame’, se ha sincerado: «Ha perdido un poco el norte o la perspectiva de lo que es el concurso. Se está dejando guiar más por las personas con las que se lleva bien, no por lo que realmente le convenga en la casa». En los próximos días optará por la prudencia. «Si veo algo que me haga daño de verdad o me deje en un papel de tonto dejaré de sentarme en un plató para defender a mi mujer. Ha tenido un momento de no actuar como debía, pero estoy tranquilo de lo que tengo con mi mujer. Todos cometemos errores, sobre todo los que no tienen idea de televisión y se meten en una experiencia así. No se está dando cuenta de lo que puede pasar fuera. ¿Que me guste más o menos? Te puedo decir que no. Esto hay que dejarlo pasar. Sé perfectamente cómo es mi mujer y la conozco bastante».

Los obstáculos que aún tiene Kiko y que le alejan de sus hijos