13 Su mujer, siempre a su lado

Estela y Diego llevan tres años juntos en los que no todo ha sido idílico ya que se dieron un tiempo durante el cual él volvió con Tanit Grande, su ex pareja y madre de la niña que, por aquél momento, creyó ser su hija. A pesar de todo, lo cierto es que Estela siempre ha estado al lado del que ahora es su marido y así lo reconoció Diego después de cerrar su capítulo con su ex.