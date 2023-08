Diego Matamoros, de nuevo operado

Diego Matamoros ha sufrido un nuevo varapalo en su salud. El hijo de Kiko Matamoros se ha visto obligado a pasar de nuevo por quirófano a consecuencia de la espondilolistesis que padece. Una enfermedad crónica degenerativa que le fue diagnosticada hace unos meses y por la que tuvo que ser operado previamente con el objetivo de mejorar su condición día a día sin tener que vivir episodios verdaderamente complicados.

Con una imagen en la que posa frente a un espejo con la típica bata de hospital y un gorro, Diego Matamoros ha demostrado estar dispuesto a hacer frente a esta nueva intervención: "De nuevo al taller", indicaba. Se trata de la tercera operación a la que el hermano de Laura Matamoros se somete en apenas un año, la cual parece haber salido según lo previsto: "Me ha tocado revisión, he pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. Como las otras veces, estoy bastante jodido, aunque hoy la pierna la tengo bien. Llevaba diez días bastante complicados y con bastantes dolores", aseguraba.

Aunque sea difícil para Diego tener que operarse, lo cierto es que se trata de una parte de su nueva realidad. Desde que fue diagnosticado con la afección mencionada, el influencer sufre "crisis paralizantes" por las que tiene que "intervenirse" cada dos o tres meses como mucho. Un tratamiento que no tiene por qué ser permanente, ya que a finales de año, los médicos pertinentes tienen previsto darle los resultados y ver si el tratamiento que está siguiendo da los frutos esperados. Además, también cabe la posibilidad de que tenga que someterse a una punción de gel inyectado en el disco intervertebral con una aguja espinal para así apaciguar los dolores.

El gran apoyo de Diego Matamoros en los momentos más difíciles

En este nuevo revés en su vida, es muy probable que Diego haya contado con el apoyo de sus seres queridos, entre los que está Marta Riumbau. Pese a que sonaron con fuerza los rumores de crisis entre ellos, lo cierto es que Matamoros no ha tenido reparo en frenarlos todos a golpe de stories en Instagram. Una serie de publicaciones en las que aclaraba que su relación con la creadora de contenido sigue yendo viento en popa aunque, en ocasiones, prefieren dejar algunos detalles de su vida en su más absoluta privacidad sin que algunos fans puedan intervenir en ellos.