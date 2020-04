Diego Matamoros está viviendo unos días complicados. Su ruptura con Estela Grande se produjo unos días antes de que se decretara en España el Estado de Alarma, por lo que esta situación le ha pillado solo en casa. Además, se une que ha pasado la dichosa enfermedad, como muchos otros españoles. Y lo ha hecho solo, con la simple ayuda de sus familiares, que se han encargado de dejarle la compra en la puerta de su casa.

Muchos de nosotros estamos recurriendo a la bendita tecnología para ponernos en contacto con nuestra familia y amigos, y así seguir viéndolos, aunque sea en la distancia. El distanciamiento social ha sido uno de los problemas con los que nos hemos encontrado en todas las medidas que hemos tenido que poner en marcha para evitar que el virus se siguiera propagando.

El hijo de Kiko Matamoros ha querido mostrar ahora a sus seguidores cómo hace para estar informado de todo lo que ocurre en su familia. Aunque nunca muestra nada que tenga que ver con su familia -solo si es con Laura Matamoros, que es también personaje público-, el colaborador de televisión ha hecho una excepción.

«Llamadas familiares Matamoros Flores necesarias», escribía junto a una foto de un pantallazo de la videollamada, en la que aparece su hermana Lucía, Laura, su madre, Marian Flores, y su hermana pequeña Irene. Y de esta forma, muestra cómo son los momentos familiares cuando se ponen en contacto.

Solo Laura y Diego tomaron la decisión en su momento de ser personajes públicos. De hecho, sus apariciones en televisión han sido muy numerosas e incluso se han atrevido a acudir a los diferentes ‘realities’, como el caso de Laura, que ganó una edición de ‘GH VIP’ y concursó en ‘Supervivientes’. Además, ambos han protagonizado algunas portadas de revista.

Aunque se llaman a menudo, los hermanos Matamoros Flores más conocidos nunca han hecho público sus encuentros con su familia más directa. De hecho, cuando hemos visto algo en sus respectivas redes sociales ha sido para mostrar a su primo, el actor Carlo Constanzia, o a su tía Mar Flores, con la que tienen una relación estupenda. La última Navidad la pasaron juntos y así lo mostraron en las redes sociales.

De esta forma, Diego Matamoros comparte un momento familiar junto a su madre y sus hermanas cuando nadie los ve. Esta foto llega en un momento delicado para Diego, ya que acaba de pasar el coronavirus. Aunque ya puede salir a pasear con su mascota, el joven ha pasado unos días horribles después de dar positivo en la prueba.

Diego y Laura sí han mostrado públicamente cómo han pasado estos días: «Estas semanas han sido muy duras. Ya lo he contado. Ya he salido de eso y ha sido un apoyo muy importante mi hermana Laura. Me ha ayudado con muchas cosas y me ha regalado el robot de cocina para que empiece a cocinar, ya que hay mucho tiempo libre. Me ha traído la compra», desvelaba muy agradecido.

su hermana Laura se ha convertido en su ‘enfermera’ particular. Aunque se está ocupando de su hermano, Laura ha tratado de hacerlo llevando medidas extremas. Le hizo la compra y le dejó las bolsas en la puerta de su casa. Era el propio Diego el que quiso agradecer este bonito gesto a su hermana a través de sus Stories. «Aunque no te haya visto, gracias», escribía junto a una imagen que él mismo ha tomado después de que su hermana Laura se fuera.

El clan Matamoros: una relación de idas y venidas

La relación entre Laura y Diego siempre ha tenido sus idas y venidas. Los hermanos se han tirado «los trastos» a la cabeza en diferentes platós de programa, pero desde que Laura se desvinculara un poco del mundo de la televisión y se centrara en su faceta como influencer, la relación entre ellos ha cambiado a mejor. Y no únicamente lo hemos visto en ellos dos, sino también en Laura y Anita Matamoros.

Pero centrándonos en la relación de Diego y Laura, han pasado de renegar el uno del otro en diferentes ocasiones a hacerse carísimos regalos. Como ha sido el caso de la joven influencer que durante la cuarentena le ha hecho a su hermano llegar un conocido y eficaz robot de cocina conocido con el que se pueden preparar platos siguiendo los pasos que te marca la propia máquina.

La familia está deseando reencontrarse para contarse todo cara a cara. Por ahora queda solo la tecnología para seguir viendo a nuestros familiares y amigos a través de una pantalla, y saber qué tal están. Esta es la única manera de conocer cómo están llevando estos días tan duros para todos. Ya queda menos. ¡Ánimo!