Diego Matamoros ha hablado sin reparos sobre el posible embarazo de Carla Barber, así como del nuevo novio de su exmujer, Estela Grande, y cómo va el proceso de divorcio que separará por fin sus caminos. Vea el vídeo

Los rumores de embarazo para Carla Barber cobran cada vez más fuerza y es que los seguidores de la experta esteticista se empeñan en que su cuerpo podría estar cambiando para alumbrar en los próximos meses un niño. Sería el primer hijo de Diego Matamoros, una alegría para el joven, que parece haber encontrado el amor incondicional en Carla Barber tras su sonada separación de Estela Grande. Ahora bien, su relación aún está dando sus primeros pasos, se encuentran en pleno proceso de adaptación de sus caracteres y conociéndose poco a poco para ver si son compatibles para pasar el resto de sus días formando un equipo. Es por eso que muchos otros seguidores llaman a la calma y piensan que es apresurado hablar de un embarazo en tan poco tiempo de relación.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, los únicos que tienen voz y voto al respecto son los propios Diego Matamoros y Carla Barber, que en la noche de este domingo han tenido oportunidad de enfrentarse al fin a las preguntas sobre su rumoreado embarazo, para desvelar qué hay de cierto o no en esta posibilidad. Lo curioso no es tanto que ahora el destino no les haya brindado con la feliz noticia de que esperan su primer hijo en común, sino que ellos no descartan que la buena nueva llegue en cualquier momento, dejando entrever que no es tan descabellado que busquen un retoño para un futuro no tan lejano como se cree.

Además, Diego Matamoros y Carla Barber hablan de la posibilidad de una boda entre Kiko Matamoros y Marta López para el 2021, así como el deseo de él de cerrar el capítulo que le une a Estela Grande, su exmujer, firmando por fin los papeles del divorcio que deshaga los nudos que aún les ata. ¿Qué opina Diego Matamoros del nuevo novio de Estela? ¿Les da el visto bueno? ¿Una pullita al aire? Vea el vídeo.