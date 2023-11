No están siendo meses fáciles para Estela Grande. Hace tan solo unas semanas se daba a conocer que una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Getafe, Juan Iglesias, podría haber servido como detonante en su relación con la exmujer de Diego Matamoros. Ahora, esta última se ha visto obligada a afrontar un problema de salud por el que incluso tendrá que pasar por quirófano.

Aunque nunca lo había hecho antes, la que fuera compañera de vida de Diego Matamoros ha hablado por primera vez sobre las dolorosas menstruaciones que sufre: “Me ha bajado la regla y yo tengo reglas muy malas. Ya os contaré, porque me tienen que operar. Entre eso, y el día de lluvia y viento… Estoy fatal”, ha comenzado indicando Estela Grande, dejando entrever que una vez al mes sufre fuertes cólicos que le impiden llevar a cabo sus quehaceres cotidianos con total normalidad.

Unos minutos después, la modelo ha revelado cuáles son los remedios caseros a los que se enmienda para evitar que la menstruación le moleste tanto. Dos de los grandes aliados de Estela en estos días del mes son los analgésicos y el calor en la zona de los ovarios, los cuales aminoran los dolores: “El calor en la zona de los ovarios es lo que mejor me funciona. Por si os sirve, yo tengo un cojín de hierbas. Lo caliento y me lo pongo. Por supuesto, también me tomo la pastilla para el dolor, pero esto me va muy bien”, ha confesado.

¿Qué es la dismenorrea? La afección por la que la ex de Diego Matamoros pasará por quirófano

Pero lo cierto es que ni estos recursos van a evitar que Estela tenga que operarse. Aunque no ha querido dar detalles sobre esta intervención ni cuándo sucederá, cabe destacar que son muchas las mujeres tanto dentro como fuera de nuestras fronteras que se enfrentan al quirófano por los dolores menstruales. Pero, ¿cómo se denomina esta afección?

Tal y como se revela en la página web de ‘Standford Medicine Children’s Health’, la dismenorrea es una molestia menstrual que se caracteriza por “los calambres menstruales severos y frecuentes y dolor relacionado con la menstruación. Estos pueden aparecer con la menstruación, o precederla entre uno a tres días, lo que provoca un gran malestar entre las mujeres que los padecen.

Por otro lado, en ‘Medine Plus’ se indica que la dismenorrea puede ser tanto primaria como secundaria. En el primero de los casos, “el dolor menstrual que ocurre en el momento empieza en el periodo menstrual y no está relacionado con problemas específicos. Sin embargo, en la segunda opción el malestar podría estar relacionado con otros problemas de salud como el síndrome premenstrual o la endometriosis.

Todo apunta a que Estela ha llevado a cabo los estudios pertinentes para saber en qué grado se encuentra su afección, motivo por el que ha optado por ponerla fin con una visita al hospital. Por ahora, se trata de un asunto que prefiere mantener en su más absoluta intimidad, aunque teniendo en cuenta que es una de las creadoras de contenido más destacadas de España, quizá hable más sobre el tema de cara al futuro.