La separación de Estela Grande y Diego Matamoros llegó en el mes de febrero. Tras un año y medio de matrimonio pusieron fin a su relación sentimental en pleno escándalo y después de una crisis que no pudieron superar. Su peor momento tuvo lugar después de la participación de la modelo en ‘GH VIP‘, pues la amistad que Kiko Jiménez y ella forjaron en los muros de la casa molestaron a Diego profundamente. La audiencia hablaba de que entre ambos saltaban chispas, hecho que se hizo más evidente aún según las redes sociales cuando Estela se adentró a ‘El tiempo de descuento‘. En ese momento la situación en la pareja se hizo insostenible. Hasta hoy. Los dos han tomado caminos por separado e incluso han rehecho su vida, pero ¿qué ha sucedido con sus recuerdos?, ¿con sus fotografías? Aunque los dos hablan del otro con cariño y desean a sus exs lo mejor, lo cierto es que no se han comportado de la misma manera en su Instagram. Tanto es así que Estela ha borrado de un plumazo todas las instantáneas que compartía con el que era su marido y no hay ni rastro de Diego en su perfil.

Solo ha dejado visibles fotos de publicidad, profesionales, en solitario o con sus amigas y ha eliminado cualquier imagen que le recordara a su relación con Diego Matamoros. Un movimiento que podría reflejar que su ruptura no es amistosa. En cambio, Diego sí que conserva muchas de las publicaciones en las que aparece junto a Estela Grande y la última de ellas pertenece a finales del pasado año. En ellas se declaran amor y se masca la complicidad que les unió. También figura en su perfil de Instagram un álbum de su boda con la modelo en un día que entonces la pareja catalogó como el más bonito de sus vidas. No obstante, ya ni siquiera son amigos en Instagram.

Una drástica decisión que ve la luz ahora y que llega días después de que la propia Estela dijera en ‘Viva la vida‘ que había iniciado los trámites de divorcio. Ambos lo han intentado varias veces, pero parece que ha sido imposible que su relación llegara a buen puerto. Tanto es así que Estela dijo en su última aparición televisiva que hubiera esperado enterarse por el nuevo momento sentimental que está viviendo Diego por él y no por la prensa, ya que hace algunas semanas se vieron. Otra de sus confesiones fue relatar cómo se sentía tras conocer la existencia de una mujer en la vida de Matamoros: «Es complicado verlo, aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable. Le deseo que sea súper feliz».

Mientras Diego Matamoros ha comenzado una relación con la doctora estética, Carla Barber, con la que se encuentra muy ilusionado, tal y como se pudo ver en las fotografías exclusivas de la revista SEMANA, Estela Grande también ha ocupado su relación con otro hombre, según ha avanzado esta revista. Desde hace algunas semanas la modelo ha comenzado a salir con un jugador de fútbol del Getafe. Él es Juan Antonio Iglesias Sánchez, tiene 21 años y nació en Valladolid, pero ahora reside en Madrid, la misma ciudad en la que vive Estela. Eso sí, van poco a poco, pero con paso firme. Tras varios meses de contacto telefónico, las primeras citas entre ellos llegaron desde de que el gobierno decretara que la ciudad en la que ambos residen llegaba a la fase 1.

Su entorno asegura a este medio que Estela y Juan Antonio son muy parecidos y, de hecho, a través de las redes sociales ya bromean el uno con el otro, lo que evidencia que empiezan a dar normalidad a su unión. Al igual que Diego y Carla quienes ya publican stories e imágenes juntos, confirmando así que están felices en un romance que acaba de empezar. Y es que tanto Estela como Diego tan solo miran hacia el futuro. No obstante y de manera inevitable, hay fotografías que ya son imborrables. Repasamos algunas de las más especiales que algún día la pareja llegó a compartir públicamente y las cuales ahora parece que han caído en saco roto.

A pesar de que es una incógnita si Diego tomará la misma determinación que su exmujer, Estela Grande, por el momento, en su red social siguen activas muchas de las fotografías en las que durante un tiempo fueron felices. Aunque parecía que ambos se iban a dar una nueva oportunidad, ya que incluso Diego llegó a afirmar que Estela había sido el amor de su vida, finalmente no ha sido posible que su relación salga a flote.