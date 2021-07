Diego Matamoros y Estela Grande han firmado su divorcio este martes 20 de junio. Así lo ha anunciado el hijo de Kiko en sus redes sociales.

Estela Grande y Diego Matamoros se dieron el ‘sí, quiero’ en el año 2018, sin embargo, solo dos años después confirmaron su ruptura. El pasado año, concretamente en el mes de junio, la modelo anunció que comenzaba los trámites de separación, ya que Diego había iniciado una relación sentimental con Carla Barber. 13 meses después están oficialmente divorciados y así lo ha revelado el hijo de Kiko Matamoros en sus redes sociales. Aunque tras su separación no mantenían contacto alguno, los mensajes que este martes Diego ha publicado en sus redes sociales son cuando menos sorprendentes. En ellos, se despide de la que él creía que era la mujer de su vida y, además, le desea públicamente lo mejor. Justo horas después de firmar los papeles, él ha utilizado su red social para cerrar esta etapa y hacer borrón y cuenta nueva.

«Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado», comienza diciendo junto a una fotografía en la que ambos se juraron amor eterno. A pesar de que se enfrentaron tras la salida de Estela de ‘GH VIP’, ahora vuelve a reinar la paz entre ellos. Ambos se quedan con lo bonito de su relación, prueba de ello, que el propio Diego haya dejado de lado las rencillas que tuvieron en el pasado y ahora tan solo piense en el futuro. «Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy», continúa en otra imagen en la que los dos derrochan complicidad.

A pesar de que ambos rehicieron su vida después de su ruptura y de que ya no están unidos a nivel sentimental, Diego y Estela se desean lo mejor el uno al otro. Los dos son conscientes de que vivir con rencor o anclados en el pasado no les servirá de nada y, por ello, se alegran de todo lo bueno que consiga el otro. «Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños», apunta Diego en sus stories. Si bien parecía que este buen rollo jamás volvería a existir entre ellos, el tiempo una vez más ha vuelto a sorprendernos. Diego Matamoros le ha recordado la norma que debe seguir en su vida y esta no es otra que siempre le acompañe la felicidad. «Te quiero, sé feliz y cuídate mucho, Estelita», finaliza.