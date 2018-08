El paso de Diego Matamoros por ‘Sábado Deluxe’ y sus incendiarias declaraciones contra su familia no han dejado indiferente a nadie.

Parecía que la reconciliación entre él y su padre, Kiko Matamoros, tras la presencia de este último en la boda de su hijo, era, tras años de desencuentros, posible. Pero no ha sido así.

Cuando Kiko Matamoros se mostraba más conciliador que nunca, Diego Matamoros no ha tardado en conceder una entrevista y arremeter duramente, no sólo contra su padre, sino también contra sus hermanas, Laura y Anita.

Las intenciones de Diego al atacar a su familia

Diego Matamoros aseguró que tenía información fiable y de primera mano de que su padre había acudido a su boda con la intención de conseguir una foto con su madre y cobrar dinero por ella. Estas acusaciones y los ataques que además ha tenido hacia su hermana Laura, con la que hasta hace poco mantenía una estrecha relación (incluso ella fue su madrina de boda), han tenido una pronta respuesta por parte de Kiko Matamoros.

Antes, su hermana Laura Matamoros ya se pronunció, atónita y completamente decepcionada ante la actitud y las palabras de Diego Matamoros. Este no dudó en arremeter contra Benji, la pareja de Laura, asegurando que filtraba información a la prensa. Además acusó a Laura de no ocuparse de su madre lo suficiente.

Laura Matamoros se puso en contacto con la periodista Gema López, a quién hizo conocedora de su total decepción y asombro ante las palabras de su hermano. Laura Matamoros aseguró a Gema López que a su hermano Diego se le estaba “yendo la olla” y que su actitud respondía a una estrategia para entrar en ‘Gran Hermano VIP’.

Ahora, el que ha querido responder a la polémica, ha sido Kiko Matamoros. El colaborador ha entrado en directo este lunes 6 de agosto en ‘Sálvame’ y ha hablado sobre las duras declaraciones de su hijo.

“Ni he cobrado 16.000 euros a espaldas de mi hijo, ni por asistir a esa boda”. “Si yo digo que alguien es un delincuente, tendré que demostrarlo. Si este señor (su hijo) acude a un plató y afirma lo que ha afirmado, lo menos que hay que hacer es exigirle pruebas”.

Kiko Matamoros se ha defendido de las acusaciones de su hijo: “Él sabrá por qué dice eso. No voy a entrar en guerras con mi hijo porque cuando lo he hecho luego me he arrepentido. Me trae al pairo. No me voy a desgastar más por temas como este. Me da mucha pena cómo se han dado las cosas. Yo fui con honestidad y sinceridad”.

“Respecto al encuentro con la madre de Diego, el único que estuvo interesado en que me sentara a su lado fue su representante y el que no quiso fui yo”. “Yo no fui buscando una foto con nadie”. “Me hice una foto con mis hijos y bien orgulloso de poder hacérmela. Ahora me arrepiento”.

Kiko Matamoros se ha mostrado muy dolido con la situación: “Me moriré con una pena enorme, pero creo que he hecho absolutamente todo lo que ha estado en mi mano por que las cosas mejoren”.

Por último Kiko Matamoros ha aclarado cómo decidió ir a la boda de su hijo: “Cuando me enteré de que Mar Flores no iba a ir, me dio pena porque es mi hijo y decidí, por hacerle un favor, de cara a la exclusiva. Lo fui pensando y el día antes decidí que sí aún sabiendo que posiblemente me iba a arrepentir. Se lo di a entender como posibilidad a Laura.”