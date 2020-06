Durante muchos años, el clan Matamoros se ha tirado los trastos a la cabeza en diferentes platós de televisión.Diego Matamoros, Kiko Matamoros y Laura Matamoros han sido los que más minutos televisivos han acaparado durante muchos años. Ahora, han dejado atrás sus más y sus menos (entre algunos) y tras varios altibajos han acercado posturas. Kiko ha tenido una relación de altibajos con sus dos hijos, algo que parece que ha quedado en el olvido. Es Diego Matamoros quien revela cómo es su actual relación con diferentes miembros de su familia y otros rostros famosos.

Así define Diego Matamoros a su actual pareja, Carla Barber

Lo ha hecho en su canal de MTMAD, Borré Cassette, donde el joven se ha abierto en canal en diferentes aspectos de su vida. Diego Matamoros ha querido dar su opinión al respecto a varias personas importantes (o no tanto) para él. Ha sido el equipo de MTMAD el encargado de dar los nombres de las personas en las que tenía que dar su opinión y no ha podido faltar el nombre de Carla Barber. Hace tan solo unas semanas que salió a la luz la relación de Diego y Carla. Desde entonces, han sido numerosas las declaraciones de amor que ambos se han dado a través de las redes sociales. Aún así, ha preferido no hablar largo y tendido de ella y tan solo ha asegurado que «Pues hasta hace mucho ese nombre no estaría por aquí pero bueno. Lo que puedo decir en una palabra es «alucinante». Lo que me he encontrado es eso».

La actual relación con sus hermanas, Laura y Anita Matamoros

Tal y como hemos dicho anteriormente, Diego Matamoros ha querido hablar y contar su verdadera opinión sobre diferentes miembros de su familia. Si durante los últimos años hemos visto un acercamiento con Laura Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, con quien todavía no ha acercado posturas ha sido con Anita Matamoros, la hermana por parte de padre y fruto de la relación de este con Makoke. Si es cierto que Laura y Anita sí que mantienen una excelente relación, no es así por parte de Diego. Prueba de la buena relación entre las hermanas es que durante la cuarentena ambas hicieron diferentes directos a través de Instagram juntas para mostrar su lado más beauty con trucos, tips y consejos de maquillaje.

Si la relación entre Laura y Anita es buena, la de Diego con Anita no lo es. De hecho al preguntarle por ella ha asegurado que «Pues es mi hermana, pero de ella no voy hablar. No tengo relación. Tampoco tengo nada que decir y no quiero enturbiar nada». Estas han sido las escuetas palabras que ha utilizado Diego para definir y opinar sobre la pequeña del clan Matamoros.