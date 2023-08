Diego Matamoros cuenta su pesadilla tras sufrir parálisis del sueño

En lo que a salud se refiere, Diego Matamoros no está pasando por su mejor momento. Hace apenas diez días, el hijo de Kiko Matamoros era de nuevo operado a consecuencia de unas "crisis paralizantes" por las que tiene que pasar por quirófano cada dos o tres meses. A esto se suma que en cuestión de horas ha sufrido algo conocido como la parálisis del sueño. Una incapacidad transitoria que el influencer desconocía y que ha compartido con sus seguidores con el objetivo de que éstos le explicaran qué es exactamente.

Vídeo: @diegomatflo Instagram

"Ha sido horrible… He sido consciente de que me había quedado dormido y me he despertado pero no podía despertarme ni moverme de ninguna forma". Con estas palabras, Diego Matamoros ha dado pistoletazo de salida a su testimonio: "Me he dormido y no sé en qué momento, porque me he quedado inconsciente. Lo peor ha venido luego, que de repente me he dado cuenta de que estaba durmiendo y he dicho ‘bueno, me voy a levantar’. No podía abrir el ojo, ni mover un brazo, ni la mano, ni las piernas ni nada", ha indicado, visiblemente asombrado.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y el creador de contenido se ha sincerado al máximo sobre cómo se ha sentido a consecuencia de esto: "Ha sido hiper angustioso y he conseguido abrir un poco un ojo, ver que la pierna no me respondía y he ido poco a poco intentando mover los dedos y demás. ¿Alguien sabe lo que es esto y qué explicación tiene?", se ha preguntado. Tiempo después, ha dejado claro que han sido muchos de sus fans quienes se han puesto en contacto con él para hacerle saber qué era exactamente lo que le había pasado, motivo por el que ha compartido con todos ellos una entrevista sobre el asunto.

¿Qué es la parálisis del sueño?

Lo cierto es que son muchas las personas que en algún momento de su vida han experimentado la parálisis del sueño. Se trata de una afección en la que, la persona que la vive, no puede moverse ni hablar cuando se queda dormido ni al despertar. Sin embargo, es totalmente consciente de lo que sucede a su alrededor aunque físicamente no pueda hacer nada para cambiarlo. Esto se debe a problemas en las horas de sueño, en los cambios de horario para dormir, el estrés mental o afecciones mentales, aunque cada caso en concreto tiene su porqué y parece que, por ahora, Diego desconoce el suyo.