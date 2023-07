Pese a ser muchos los indicios que apuntaron a una ruptura entre Marta Riumbau y Diego Matamoros, este último ha tomado la palabra. Teniendo en cuenta que cada vez eran más los comentarios que giraban en torno a la pareja, el influencer se ha visto obligado a hablar en sus redes sociales para despejar todas las dudas que pudiera haber sobre su sólido vínculo con la creadora de contenido.

Fueron muchos los movimientos que el hermano de Laura Matamoros protagonizó y que hicieron que saltaran las alarmas. Diego dejó de seguir a su novia en Instagram y, por si fuera poco, también compartió una serie de imágenes desde su piso de soltero. Una serie de gestos con los que dejaba entrever que su distanciamiento con Riumbau era evidente: "Estos últimos días se ha comentado mucho que he dejado a Marta como infiel por publicar un post y unas stories donde os hacía partícipes de un debate, entonces parece que si mañana hablo de la gordofobia, a lo mejor es que acuso o me acuso a mí de ser gordofóbico", comenzaba explicando.

De esta manera, el hermano de Anita Matamoros ha querido dejar claro que no todo lo que publica tiene una relación con su vida real: "Se ha llegado al punto de decir que la he dejado de seguir, que he borrado fotos, que Marta es infiel… Pues os quiero dejar claro que todo eso no ha pasado", aseguraba. Una manera de demostrar que su noviazgo con la catalana sigue yendo viento en popa, como el primer día.

El verdadero motivo por el que Diego Matamoros se ha "distanciado" de Marta Riumbau

Por otro lado, Diego también ha querido aclarar que son otras las razones que le han llevado a permanecer en su piso de soltero: "Ese piso siempre ha estado ahí y me he llevado a los perros allí porque ha habido problemas en casa con ellos, porque estaba en obras todo lo del microcemento. Los perros siempre han estado en un lado o en otro y nunca ha pasado nada", zanjaba, aclarando así que los motivos por los que ha estado alejado de Marta nada tienen que ver con una crisis entre ellos.

Para poner el broche de oro a su intervención 2.0, Matamoros ha querido ser totalmente sincero con sus más de 400 mil seguidores: "No quería comentar nada en redes, no me apetecía comentar mensajes y a Marta le pasa lo mismo, no le apetece contestar, porque si cada día contesto a lo que cada persona quiere me convierto en un esclavo de la desinformación", indicaba.

La reflexión sentimental del influencer

No obstante, si algo quiso dejar claro el influencer es que "todas las parejas tienen altibajos", motivo por el que "hay unas semanas que te llevas peor, otras que te llevas mejor, otras que discutes y otras en las que estás genial": "Eso es una cosa de las parejas que os habrá pasado a todo el mundo, porque no conozco a nadie que no haya discutido en su vida con su pareja, pero ahora lo que pasa es que si un día no subo una foto con Marta ya hay rumores, pero mi perfil no es Marta y yo, ni el suyo lo es. No me apetece exponeros si voy al baño, si como o si me beso con mi novia", finalizaba con contundencia.

Sea como fuere, Diego Matamoros permanece firme en su postura a la hora de alegar que no está entre sus planes el de compartir su día a día íntegro con sus fans pese a ser uno de los personajes televisivos más conocidos del panorama nacional.