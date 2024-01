Asesinan al cantautor Diego Gallardo cuando recogía a su hijo del colegio

El cantante Diego Gallardo, conocido como 'Aire del golfo' ha sido asesinado este 9 de enero en Guayaquil. El cantautor fue víctima de una bala perdida durante los disturbios que se están produciendo estos días en Ecuador. Ocurrió cuando se dirigía al colegio a recoger a uno de sus hijos antes de lo establecido, una decisión que tomó para protegerle a él y a su mujer, Camille Gamarra, que ha confesado que "iba a ir yo, pero él me dijo que no, que me quede", y es que la pareja tenía miedo de que bloquearan las calles y no poder ver a su pequeño, de siete años.

"Moriste como un héroe, yendo a proteger a nuestro hijo. Ese amor tan grande sin medidas es lo que nos queda de consuelo", escribe su mujer en redes sociales, donde le ha dedicado una emotiva carta de despedida. "Tú y yo somos en contra de hacer esto, pero ¿Cómo hago para que me escuches? Eras mi final feliz, mi mejor amigo, el que siempre estaba ahí cuando el mundo se derrumbaba y ahora ¿Dónde estás? Mi compañero de arte, ¿Quiénes se podían entender más que nosotros? ¿Quién nos apoyaba en nuestro arte más que nosotros? ¿Quién creía en el otro más que nosotros? Eras mi equipo. Mi todo".

Desolada, asegura que "este iba a ser nuestro año, teníamos tantos proyectos, metas y sueños. Contábamos los días para que empiece el 2024 y ahora solo deseo con todas mis fuerzas que este año no hubiera llegado nunca".

"Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú. Si vieras todo lo que has dejado sembrado en la música y la cultura, tal vez, te vieras con los mismos ojos de orgullo con los que siempre te vi cada vez que estabas trepado en un escenario. Siempre serás mi admiración. Espero haberte podido devolver todo el amor y felicidad que me diste a mí”, escribe Camille.

La Asamblea Nacional ha anunciado, ahora, que condecorará con distinción de Héroe Nacional a Deidi Franco, guardia de seguridad; Daniel Mena, conductor de bus línea 90; y Diego Gallardo, músico guayaquileño, por sus actos heroicos durante la jornada de violencia del 9 de enero.