Diego Arrabal, sobre Marta Riesco: "Van a pasar cosas con Antonio David Flores y ella va a reventar como nunca"

Marta Riesco hace tan solo unos días dejó caer que Antonio David Flores le había pedido una segunda oportunidad. Poco después compartió su última lectura, un libro llamado Amor Zero en el que te enseñaban a sobrevivir a los amores psicópatas, título que inevitablemente generó muchas preguntas en torno a su relación. Molesto con estas insinuaciones, el malagueño sigue en silencio, a diferencia de otros rostros conocidos como Diego Arrabal. El paparazzi ha hecho un directo en Youtube, donde revela que el tsunami está a punto de estallar. Aunque no ha revelado a qué se refiere, sí que ha dicho que muy pronto tenemos noticias sobre esta extinta pareja.

"Esto no es nada para lo que va a pasar. Cuando Marta vea y se tope con la realidad...y lo sabe también Antonio David Flores, cosas que van a pasar. Cuando Marta lo vea ahí va a reventar como nunca. Ya lo veréis...Si es así con nada que ha pasado, cuando ella lo vea ahí sí que va a ser un caballo desbocado y va a entrar en bucle. La veo con muy mala leche...Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto...Esto no tiene perdón", ha comenzado diciendo. Diego Arrabal tiene información en su poder que podría implicar a los dos y que, al parecer, podría enfadar de manera mayúscula a Marta Riesco. La reportera y Antonio David rompieron su noviazgo el pasado 20 de abril, una ruptura que provocó que ella regresara a Madrid y tras la que no se han dado una segunda oportunidad.

Diego Arrabal está convencido de que Marta Riesco pronto estallará, eso sí, de momento no ha desvelado los motivos que le pueden llevar a ello. "Dentro de muy poco la veremos multiplicado por 1000. No estoy diciendo para defender a Antonio David, esto es de ser muy mala persona. Las personas que están cerca de Marta ahora no le están haciendo ningún bien. Esto no es nada para lo que viene ahora", ha asegurado. Aunque ambos se dejaron de seguir mutuamente y borraron todos los recuerdos de su relación, se terminan enterando de lo que publica el otro. Sobre todo si implica a la otra persona, ya que su punto y final no ha sido en absoluto amistoso.

Era Marta quien recientemente hacía sembrar la duda y contaba que Antonio David le había pedido una segunda oportunidad. "Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno. Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre", escribió. Con estas palabras cerró todas las puertas a su ex, pues ahora quiere volar sola y centrarse solo en sí misma.