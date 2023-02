Diana Navarro: "Yo fui la otra y nunca lo supe"

Sola. Un sentimiento y la palabra que la ha acompañado en forma de canción durante 18 años. Diana Navarro (44) alcanzó el éxito gracias a ella. La tiene tatuada en su muñeca izquierda y más de una vez le ha calado hasta los huesos. Un malquerer y la muerte de su padre han hecho que se sienta más de una vez dentro de la canción que compuso hace casi dos décadas. Ahora, recibe a SEMANA en su mejor momento personal y profesional. Lo hace en su Málaga natal, donde hizo una gala benéfica el 14 de febrero.

Parece baladí, pero no lo es. ¿Cómo estás?

Muy bien. Estoy en mi mejor momento personal y artístico.

Estamos en Málaga, tu tierra. ¿La echas de menos?

Muchísimo. Aunque mi trabajo me tiene por toda España, cuando vengo a Málaga reconecto con mis orígenes. Y cada día tengo más claro que mis días terminarán aquí.

Tú te fuiste por amor...

Sí, yo me fui a Granada. Y allí estamos muy bien, pero él sabe que vamos a volver a Málaga en algún momento (ríe).

Y justo, por esa generosidad y ese amor que tienes, has celebrado aquí una gala benéfica el día de San Valentín.

Yo siempre he tenido la necesidad de ayudar a la gente y como artista tenemos esa suerte, podemos llegar a muchas más personas. Todo esto empezó con mi amigo Jorge González (director del AC Málaga Palacio). Cuando estuve en 'Tu cara me suena', yo llevaba unas camisetas que representaban al personaje que iba a imitar. Entonces le dije a Jorge: “¡Ay! ¿Por qué no las subastamos?”. Y a él se le ocurrió lo de la cena. Lo donamos todo a la investigación oncológica malagueña (AIOM), que hacen una labor impresionante, mi querido amigo Daniel Chumillas, que tiene una ONG en la que da becas comedor a niños necesitados. Y, además, a las hermanas filipenses que tienen a familias acogidas en riesgo de exclusión social.

Volverás a subastar también pertenencias tuyas para aumentar la recaudación.

Si, sí. Siempre ponemos algo especial, cosas que yo he lucido y utilizado en los espectáculos. Queremos recaudar lo máximo posible.

En las distancias cortas hablas con naturalidad de todo. Sin embargo, tú siempre has sido muy hermética con tu vida privada y familiar.

Sí, sí, y así sigo… (suelta una carcajada). ¿Sabes qué pasa? Que es mi mayor tesoro, yo me abro al 100% en el escenario. De hecho, hablo contigo y te hablo de mi familia tan normal. Pero después ya, exponerlos públicamente… Yo no. ¡Pero me en-canta verlo y que lo haga el resto! (ríe). Yo soy cantante, compositora y actriz, no famosa. Eso es muy duro y yo no estoy preparada.

Se ha dado una imagen tuya de mujer muy fuerte, con carácter, pero sé que eres tremendamente sensible.

Sí, muchísimo. Yo es que interpreto mucho en el escenario, para mí cada canción es una obra de teatro. Pero sí, soy muy sensible, fuerte y divertida. Lo tengo todo.

De hecho, tú tuviste una etapa muy mala. Ahí sufriste mucho.

Sí, no me quería nada. Fue una muerte metafórica, por un mal-querer. La artista se salvaba, pero la persona estaba desatendida y olvidada. Ahí fue cuando empecé a realizar un crecimiento personal con la psicología, mediante la oración y las terapias alternativas. Ese camino de conocerme a mí misma me ayudó muchísimo a recuperar mi autoestima y a ser la persona que soy hoy.

Ahora estás muy feliz al lado de tu Rafa.

(Ríe) Estoy muy feliz y todo está muy bien.

Habrá quién aún no lo sepa pero hace algo más de un año empezaste a hacer teatro con ‘En tierra extraña’ ¿Qué ha supuesto para ti?

Ha supuesto un antes y un después en mi carrera y en mi vida. Yo, que ya estaba muy empoderada y tenía mi autoestima más reconstruida, ha hecho que me sienta mucho más fuerte. Sigo aprendiendo cada día. Poder trabajar con dos actorazos e inmensas personas como Avelino Piedad y Alejandro Vera es un lujo. Y estar dirigida por Juan Carlos Rubio ha sido un regalo… ¡El sueño de cualquier actriz! El mejor debut que he podido tener.

¿Alguna vez soñaste con ser actriz o surgió sin más?

Surgió después, porque yo lo que quería era mejorar mis interpretaciones a la hora de cantar. Entonces creí que preparando las canciones como si fuesen personajes, podría emocionar más al público.

¿Te daba miedo enfrentarte a las críticas?

Es que cuento con ellas y no las veo como algo negativo. Son necesarias. Siempre son constructivas si están hechas desde el respeto. Otra cosa es uno en mi Twitter que me puso que era una cabra austriaca. Yo me moría de la risa. Si quería enfadarme, no lo consiguió. Porque yo dije: “Qué gracioso, que no soy una cabra cualquiera. ¡Soy austríaca!” (ríe).

Estilismo: Mara Acosta Agradecimientos: La Gioconda Novias, Francisco Alegre & David Espejo, Menbur zapatos y Acus complementos. Localización: Hotel AC Málaga Palacio.