Amor Romeira fue una de las inquilinas en la casa del ‘reality’ de Telecinco, ‘Sola/Solo’. Allí disfrutó de unos días increíbles, pero hubo un encuentro con su amiga Carolina Sobe que ahora llama especialmente la atención. Y es que Carolina le desveló que había salido una pareja sorpresa durante su estancia en el ‘reality’. Mientras se lo explicaba -ella se refería a Desiré Cordero y Mario Casas-, Amor piensa que se trataba de otras dos personas.

Pues bien, hace unas horas compartía que ella se refería a Chábeli Navarro y Bertín Osborne. Después de que SEMANA revelara en la portada de su nuevo número que el presentador de televisión está de nuevo ilusionado y que la responsable de su felicidad es es Chábeli Navarro, la colaboradora de televisión compartía una cadena de vídeos del momento en el que ella pensaba que Carolina Sobe se refería a esta pareja.

«ROMEIRA INFORMATIVO 💣💥📺 Bueno bueno bueno bueno…. os acordáis cuando mi negra @carolinasobe entra en el @solasoloreality me dijo que ya se sabía una relación de una amiga mía y yo creyendo que era la de chabelinavarro? Jajajajajajajaja. Pues claro, ahora van a entender mejor el vídeo de cuando sale Bertín en la pantalla. Era un secreto a voces, y ya lo ha sacado @semana_revista 💣💥 Yo mientras mi Chabeli sea feliz… yo también lo soy! 🥰❤», escribía en la publicación.

Amor Romeira estuvo a punto de meter la pata en ‘Sola’

En el primer vídeo que ha compartido Amor, Carolina Sobe aparece diciéndole que una amiga suya «está ahora muy de moda ahora por una relación que tiene». La reacción de Amor es de lo más sorprendente. «Espérate un momento… ¿me estás diciendo que España ya sabe lo que yo llevo sabiendo desde hace un tiempo? Bastante tiempo… Aproximadamente un mes… tres semanas… ¿Ya lo sabe la gente? Qué, qué, qué… ¿qué me estás contando?».

Minutos después, cuando estaban protagonizando un informativo, a ambas le ponen una foto de Bertín Osborne. Comentan y se ríen por sus propias intervenciones, sin añadir nada más. Poco después, Amor recibe la llamada de Chábeli que con un código que solo ellas entienden, le dice que no hable.

«Tengo el Instagram que alucinas… Preguntándome con quién estoy, con quién estoy… Tú sabes que yo no quiero hablar de nada… llevarlo todo… ya sabes, lo mejor posible. No ha salido nombre ni nada», le dice la joven sevillana con la que Bertín Osborne lleva quedando unos meses. «Me he quedado asustada…», le contestaba Amor Romeira sin querer añadir nada más.

Una ilusión que se ha convertido en portada

¡Ya es miércoles! Un nuevo número de SEMANA ya está a la venta y viene cargado con toda la actualidad del momento. Reportajes fotográficos, noticias candentes y entrevistas exclusivas son los ingredientes infalibles de nuestra revista, que en portada tiene como protagonista a Bertín Osborne. Si hace tan solo unos días el cantante se abría en canal y hablaba de su relación con Fabiola Martínez, con quien rompió su matrimonio a principios de este año, ahora os desvelamos en exclusiva un auténtico bombazo. Bertín Osborne está de nuevo ilusionado. Lleva cinco meses viéndose con una joven de Sevilla.