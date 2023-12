Detienen a cinco personas por el robo a la casa de Miguel Bosé en México

Cinco personas han sido detenidas en relación con el robo a la casa de Miguel Bosé en México. El asalto tuvo lugar el pasado 18 de agosto y el propio cantante lo describió como "muy estudiado y milimetrado". Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha informado de la detención de este grupo delictivo que se caracteriza por utilizar automóviles de alta gama.

Cinco hombres han sido detenidos como presuntos implicados en el robo a la casa de Miguel Bosé. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha informado que en el momento de la captura portaban un arma de fuego, un cargador, seis cartuchos calibre 30 especial, 300 dosis de una sustancia con características de cocaína, tres teléfonos móviles, dinero en efectivo, mazos, cuerdas, cinceles, y más herramientas que, al parecer, eran utilizadas para los robos a distintas viviendas de diferentes estados del país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ha explicado que las investigaciones se centraron en el seguimiento durante meses a varios vehículos que estaban ubicados en varias partes de la Ciudad de México. A este respecto, se llegó a la concusión de que los coches "eran utilizados por los presuntos responsables para llevar a cabo diversos atracos". Fue el pasado 28 de diciembre cuando se detuvo a Rolando 'N' y su acompañante Joel Steven 'N'. Además de asaltar la casa de Miguel Bosé, esta banda "también ha tenido operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Nuevo León". Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las investigaciones.

Miguel Bosé narró cómo fue el asalto a su casa de México

Miguel Bosé sufrió un asalto en su casa de México el pasado 18 de agosto, aunque no fue hasta el 24, una semana después, cuando interpuso la demanda tras superar el shock del momento. De manera reciente, el cantante ha explicado con todo lujo de señales cómo fue el terrible sucedo a manos de 10 asaltantes encapuchados y armados. "Una experiencia terrible, terrorífica, que no me ha enseñado nada. Pero gracias a Dios, no nos pasó nada ni a mí ni a mis hijos ni a nadie de la casa", llegó a contar en 'El hormiguero' revelando que tanto él como sus dos hijos fueron maniatados con los cordones de sus propias zapatillas.

"Estábamos dormidos en mi casa. Los chicos estaban haciendo una reunión con un amigo. Eran las 8:30 de la noche. Y de repente me despierta alguien y veo unas caras que no reconozco. Me estaban encañonado con una pistola con un silenciador. No hubo violencia. Había empujones entre ellos, gritos hacia mí, pero no hubo violencia contra mí. Yo estaba muy lúcido. Bajé revoluciones y les dije ‘Qué queréis’. 'Todo lo que nos des', me dijeron. Empezamos a dialogar y les llevé a las cajas fuertes", relataba el cantante. Tras esto, el propio Bosé también revelaba que el jefe de los asaltantes le reconoció y le pidió una foto: "Ahí tuve la sensación de que no iba a pasar nada".