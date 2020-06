César Arévalo, ex de la cantante Nuria Fergó y padre de la hija de Marbelys Zamara (‘Fama’) ha sido detenido por su implicación en una red de narcotráfico dentro de la ‘Operación Colón’ que ha sido llevada a cabo el pasado martes en Huelva. Además del exasesor de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, hay más de 30 personas detenidas en la macrooperación llevado a cabo en la provincia andaluza.

Tal y como apunta ‘El País’, César Arévalo, que también fue Mister Sevilla en 2005, es un empresario vinculado al sector de las gasolineras y en la investigación aparece vinculado como administrador único de una cadena de franquicias que ha montado más de 40 gasolineras en todo el país y de empresas dedicadas a la hostelería. En concreto, está considerado como sospechoso de suministrar el combustible para transportar el alijo de drogas desde Marruecos. Además, y según ha adelantado laSexta, Arévalo empezó a llamar la atención por una actividad extraña en la venta de gasolina en sus estaciones y «de ahí se empieza a tirar».

La operación está bajo secreto de sumario y se espera que los detenidos pasen a disposición judicial en los próximos días (aunque alguna se encuentra en libertad profesional). Además, los investigadores prevén más detenciones. La llamada ‘Operación Colón’, es la mayor operación contra narcotráfico llevado a cabo hasta el momento en Huelva por tierra, mar y aire.

Fue asesor del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

César Arévalo saltó al foco mediático después de quedar como segundo finalista en la gala de Míster España en 2006. El de Sevilla mantuvo una relación con Nuria Fergó y después con Marbelys Zamora, bailarina y profesora de ‘Fama ¡a bailar!’, con la que tiene una hija de ocho años. En 2013, y pese a que ya no mantenía una relación con la madre de su hija, ambos se convirtieron en asesores del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y sustituían así a Pipi Estrada y Miriam Sánchez. Con el tiempo, se alejó de la esfera pública para dedicar todo su tiempo a los negocios.

Sobre la detención, la de ‘Operación Triunfo’ y la coreografa no han querido dar declaraciones sobre la detención y tal solo han hecho hincapié en ‘Socialité’ en que le ha impactado. «Estoy al margen de su vida desde hace ocho años. Yo vivo en otra ciudad y me limito a entregar a mi chiquitina, pero siempre está conmigo. No me voy a pronunciar, me preocupa y me queda enorme la situación», ha matizado la de ‘Fama’.